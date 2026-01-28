迪化街「奔年貨」 日本干貝漲3成

雙北年貨大街、市集1月31日展開，迪化商圈發展促進會指出，買氣會與去年差不多，相關南北貨價格持平，觀察有漲價的是日本干貝，因為產量關係上漲3成，小珠貝則是沒有漲價，另外，車輪牌鮑魚則是香港市場萎縮，所以也有調降。

北市年貨大街在迪化街商圈展開，副市長林奕華昨與商圈業者宣布年貨大街從本周六至2月15日，也搭配「台北有購嗨」買200元就抽獎活動。

林奕華表示，今年以「奔年貨」為主題，首度與「白爛貓」IP於迪化街商圈設置特色迎賓牌樓與IP主題巨偶，包含「年年有魚白爛貓」及「搖搖馬白爛貓家族」，永樂市場外牆及屋頂還有家族成員「麻糬」及「臭跩貓」氣偶。

她說，除了結合IP元素之外，還有包含年藝體驗，像是「馬套成功」套圈圈遊戲、經典童玩「釣瓶子」、「馬吉同樂」的白爛貓套色集章祈福小卡及傳統手寫斗方，讓參與的民眾彷彿置身遊樂場。

新北年貨市集在1月31日、2月1日上午11時至晚上7時，集結40家業者在中和四號公園舉辦。

經發局表示，今年攤位包括年貨、伴手禮與節慶美食等，如阮的肉干的惡魔包肉干、楗康盒子的烏魚子醬及一口烏魚子、金豬貝果的平安吉祥造型貝果禮盒，及新北嚴選得獎商貓頭鷹幸福的手工布作馬年紅包袋等，歡迎民眾前來購買。

民眾於市集消費滿300元即可參加抽紅包活動，也推出千元年菜1元起標活動，每日4場次，每場次拍賣25組新鮮海產，包括龍蝦組、鮑魚組、烏魚子組、白鯧及干貝組等。