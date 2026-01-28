聽新聞
新北市長提名 藍本周協調

聯合報／ 記者林媛玲葉德正王燕華林麗玉／連線報導

國民黨新北市長人選尚未出爐，市黨部規畫近日協調，有意參選的新北副市長劉和然昨說，他沒預設立場，只要機制公開透明，最大目標是國民黨勝選。地方憂協調失和恐釀分裂，議長蔣根煌直呼「不會啦」，黨部有掌握民調，「民調高、能贏的人會出來」。

劉和然昨接受廣播節目訪問，主持人朱凱翔問劉「你與李四川一定有一個人要退，是否有說服李退的策略？」劉回說，黨的機制很重要，他不希望基層恐慌，一切尊重黨的機制，他不會帶條件交換的感覺去談，要談的是誰適合當新北市長。

民調、呼聲高的北市副市長李四川，昨出席市政會議前，再被媒體問是否有「李劉會」？李四川說「有啦，我們在行政院時常見面。」

劉和然陣營透露，直至昨天下午仍未接獲市黨部通知協調時間。市長母雞遲未定案，也讓議員愈來愈心急。

國民黨議員蔡淑君說，基層確實焦慮，許多民眾覺得國民黨慢吞吞，希望盡快定調，誰有勝算就趕緊推誰，民進黨早已在地方走透透，國民黨至今連個人影都沒。

國民黨新北市議會書記長王威元表示，國民黨提名潛在人選就是李四川、劉和然，提名這件事不要太著急，李四川正忙於輝達簽約案，若這時分心談選舉，恐被對手做文章。

另，國民黨花蓮縣黨部日前依內參民調結果建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選下屆縣長，引發花蓮前市長葉耀輝不滿，昨到花蓮地院聲請假處分。葉說，這民調未依他要求就進行，違反程序正義，應凍結提名程序，若黨中央無善意回應，不排除後續還有民、刑事動作。

黨部主委盧新榮回應，提名作業依循黨內制度進行，對於葉的作法表示尊重。

