台北迪化年貨大街 擴大禁菸區域

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，市府昨宣布，台北迪化商圈年貨大街擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等全區設置，同時在大稻埕碼頭右側設臨時吸菸區。副市長林奕華昨說，今年從年貨大街向外擴張，未來會持續和商圈攜手。

北市去年推出全台第一條無菸年貨大街政策，今年再依民眾建議優化擴大禁菸範圍至周邊巷弄。

商業處指出，相比去年年貨大街只有迪化街主幹道禁菸，今年範圍擴大，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）北至民生西路的區域道路、騎樓、人行道及廣場皆禁菸；另外，歸綏街及民生西路接延平北路至環河北路的路段也全面禁菸。

商業處長高振源表示，會在大稻埕碼頭廣場比照大巨蛋戶外吸菸區，採綠籬區隔出3公尺乘3公尺的空間，採開放式設計。

環保局表示，現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用現場廣播、巡守隊舉牌，以及發送簡訊等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會也會在現場協助勸導；商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭文和說，迪化街是國內外旅客常來的觀光景點，期盼能打造常態無菸環境，去年年貨大街已有推出無菸措施，今年擴大，讓旅客都能舒服逛街。

鄭文和說，自治會和巡守隊會派出30多人口頭勸導，同時通報衛生局和警察局取締開罰。但對於吸菸民眾需要走到大稻埕，或是跑到其他街區巷弄等，也是沒有辦法的辦法。

未來商圈是否響應「無菸城市」設吸菸區？鄭文和說，初步計畫是會在西寧北路設吸菸區，但仍要評估。

