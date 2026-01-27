萬里區公有零售市場重建 侯友宜指示今年定案

新北市長侯友宜今天分赴萬里、金山區公所主持行動治理座談會，萬里區公有零售市場2樓氯離子過高，地方盼改建。經濟發展局回應，評估後已研議拆除重建，侯友宜指示要在今年內定案。金山第1公有零售市場重建工程，則是定明年4月開工。

侯友宜今天下午率領市府各局處首長，先前往萬里區公所與當地里長座談，結束後再轉往金山區公所與里長座談。侯說，萬里區去年預算2.7億元，今年4.07億元，增加1.37億元。金山區去年預算2.4億元，今年3.8億元，增加1.4億元，希望區公所趕快發包施作，推動地方建設。

萬里區長黃雱勉說，兩層樓高的萬里公有零售市場，2樓的天花板混凝土先前剝落，檢測發現氯離子過高，不宜用修補改善，萬里里里長王傑倫提案，建議市府提供經費拆除重建。

經發局表示，去年12月25日委託建築師事務所提出改建可行性評估，日前討論相關方案後，傾向改建成4樓建物，1樓仍為市場，2樓是長者活動空間，3、4樓是停車場。侯友宜指示今年定案，經發局長盛筱蓉表示，會再與地方溝通取得共識，預計6月就可決定。

萬里區另有多名里長聯名提案，希望除了萬金石馬拉松，其餘賽事減少開辦，以免造成在地里民困擾。體育局回應，萬金石馬拉松賽前會開交通管制地方說明會，民間申辦馬拉松等體育競賽，會跨局處審核，以不造成里民困擾為原則。

金山第一公有零售市場也因建築安全疑慮需改建，金山區長劉昌松簡報表示，臨時中繼市場已完工， 市場處去年10月辦理說明會，預計今年2月23日至3月4日搬遷，中繼市場3月8日開幕。