淡水區緣道觀音廟送愛心 捐25萬助弱勢溫暖過冬

新北市淡水區緣道觀音廟，幫助弱勢送愛心不落人後，為了要給淡水區內的較為弱勢團體可以溫暖過冬，特別準備了25萬的現金捐贈到淡水區公所，藉由區公所的平台來幫助在地的弱勢民眾，廟方表示，雖然平常開放緣道觀音廟供大家參拜，但廟方人力有限，因此藉由區公所來發散愛心。

緣道觀音廟主委黃錦春表示，這次的活動特別會同台灣道教總會理事長謝榮壽，前往淡水區公所拜訪區長陳怡君，這次來訪主要是捐出25萬元給淡水區公所，藉由區公所的平台，來發散愛心，給需要幫助的弱勢民眾，淡水區長陳怡君表示，緣道觀音廟一直是淡水的宗教聖地，而廟方每年對於公益活動都有參與，這次捐助25萬現金，區公所也表示感謝。

陳怡君說明，緣道觀音廟過去不僅是對地方回饋許多資源，更時常舉辦各項藝文活動，還有兒童寫生比賽，活絡對地方的關懷與照顧，以往每年都會捐二十多萬元，而這次在台灣道教總會的促成之下，特別加碼，廟方捐助25萬現金，在寒冬之際，能夠有這麼熱心單位，來幫助需要的民眾，區公所未來將會集中各界的善款，用在弱勢居民，或是有急難救助的民眾身上，而區長也希望廟方的舉動可以拋磚引玉，讓更多有心有力人士，加入寒冬送暖的行列。