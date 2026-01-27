快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

淡水區緣道觀音廟送愛心 捐25萬助弱勢溫暖過冬

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
緣道觀音廟捐25萬元，藉由區公所的平台給需要幫助的弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
緣道觀音廟捐25萬元，藉由區公所的平台給需要幫助的弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區緣道觀音廟，幫助弱勢送愛心不落人後，為了要給淡水區內的較為弱勢團體可以溫暖過冬，特別準備了25萬的現金捐贈到淡水區公所，藉由區公所的平台來幫助在地的弱勢民眾，廟方表示，雖然平常開放緣道觀音廟供大家參拜，但廟方人力有限，因此藉由區公所來發散愛心。

緣道觀音廟主委黃錦春表示，這次的活動特別會同台灣道教總會理事長謝榮壽，前往淡水區公所拜訪區長陳怡君，這次來訪主要是捐出25萬元給淡水區公所，藉由區公所的平台，來發散愛心，給需要幫助的弱勢民眾，淡水區長陳怡君表示，緣道觀音廟一直是淡水的宗教聖地，而廟方每年對於公益活動都有參與，這次捐助25萬現金，區公所也表示感謝。

陳怡君說明，緣道觀音廟過去不僅是對地方回饋許多資源，更時常舉辦各項藝文活動，還有兒童寫生比賽，活絡對地方的關懷與照顧，以往每年都會捐二十多萬元，而這次在台灣道教總會的促成之下，特別加碼，廟方捐助25萬現金，在寒冬之際，能夠有這麼熱心單位，來幫助需要的民眾，區公所未來將會集中各界的善款，用在弱勢居民，或是有急難救助的民眾身上，而區長也希望廟方的舉動可以拋磚引玉，讓更多有心有力人士，加入寒冬送暖的行列。

淡水 觀音 愛心

延伸閱讀

早療需求增、家長跨縣市奔波 雲林再增療育據點免費上課還能到宅服務

陳佩琪陪同陳怡君中和市場掃街 民眾黨新北布局暖身

民眾黨新北議員選戰 陳怡君插旗中和 藍綠看選情變化

搶王世堅空缺中山大同新人爆炸 林亮君首初選找女力應援

相關新聞

「全台最老城市」的公園危機 北市議員揭長者友善設施不足

台灣邁入超高齡社會，北市65歲以上長者居全國之冠，常可見他們在公園散步、運動。但議員發現，轄內不少公園仍以兒童或一般使用...

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。新北市工務局表示，後續配合中央推出土石...

春安勞檢啟動 新北鎖定營造、汽修、物流、客運防過勞

年節將至，新北市勞工局長陳瑞嘉今天率隊前往國都汽車新莊廠慰問辛苦勞工，陳瑞嘉提醒，雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維...

迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

為迎接2026年馬年到來，新北市政府今發布新出爐的「馬祥厚運」春聯，向市民送上新春祝福。此次春聯由新北青年書法家楊承叡與...

新北市招募910名儲備清潔隊員 月薪3萬2450元起

新北市環保局今天公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募910名候用清潔隊員，包含「儲備環保車輛...

不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。