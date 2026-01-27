汐止區樟樹國小操場周邊地坪破損難行 會勘整建一致性

汐止區樟樹國小操場周邊的地平，從創校到現在，很多地方都有損壞不平的情況，修修補補，也造成有幾個地方的地坪是不同材質接起來的，為了學童安全，今(27)日立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，希望計劃能夠盡快送國教署審查後，經費下來，讓樟樹國小環境改善的最後一哩路能夠盡快完成。

樟樹國小校長邱俊傑說，今天邀請國教署以及教育局來，也謝謝立委廖先翔一起來關心學校，幫忙會勘學校操場周邊的地坪，目前的地坪凹凸不平，而且從學校創校至今大概3、40年了，都沒有做比較完整性的整修，有幾個地方的地坪是不同材質接起來的，希望可以平坦一點，讓學生在上課或是運動可以更安全。

立法委員廖先翔提到，樟樹國小這幾年的校園，在學生活動的場域運動場周遭做了蠻多的改善，包括光電球場做好了，地坪也做全面更新、跑道在前幾年也完成改善，現在就是跑道外圍地坪比較老舊了，在柏油部分有破損的情況，一些水泥地面也有高低落差，當然是希望校園內所有小朋友行經的環境都是安全舒適的。

廖先翔表示，目前學校有在爭取經費希望把操場外圍所有地坪做一致性的更新跟改善，因此今天也邀請了國教署的長官一起來會勘，了解學校的需求，現在學校已經將相關的評估規劃送到新北市政府教育局，也請教育局盡快送到國教署，讓樟樹國小環境改善的最後一哩路能夠盡快完成。