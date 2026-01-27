快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

汐止區樟樹國小操場周邊地坪破損難行 會勘整建一致性

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹國小操場周邊有幾個地方的地坪是不同材質接起來的，希望可以平坦一點，讓學生在上課或是運動可以更安全。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹國小操場周邊有幾個地方的地坪是不同材質接起來的，希望可以平坦一點，讓學生在上課或是運動可以更安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹國小操場周邊的地平，從創校到現在，很多地方都有損壞不平的情況，修修補補，也造成有幾個地方的地坪是不同材質接起來的，為了學童安全，今(27)日立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，希望計劃能夠盡快送國教署審查後，經費下來，讓樟樹國小環境改善的最後一哩路能夠盡快完成。

樟樹國小校長邱俊傑說，今天邀請國教署以及教育局來，也謝謝立委廖先翔一起來關心學校，幫忙會勘學校操場周邊的地坪，目前的地坪凹凸不平，而且從學校創校至今大概3、40年了，都沒有做比較完整性的整修，有幾個地方的地坪是不同材質接起來的，希望可以平坦一點，讓學生在上課或是運動可以更安全。

立法委員廖先翔提到，樟樹國小這幾年的校園，在學生活動的場域運動場周遭做了蠻多的改善，包括光電球場做好了，地坪也做全面更新、跑道在前幾年也完成改善，現在就是跑道外圍地坪比較老舊了，在柏油部分有破損的情況，一些水泥地面也有高低落差，當然是希望校園內所有小朋友行經的環境都是安全舒適的。

廖先翔表示，目前學校有在爭取經費希望把操場外圍所有地坪做一致性的更新跟改善，因此今天也邀請了國教署的長官一起來會勘，了解學校的需求，現在學校已經將相關的評估規劃送到新北市政府教育局，也請教育局盡快送到國教署，讓樟樹國小環境改善的最後一哩路能夠盡快完成。

國教署 廖先翔 教育局

延伸閱讀

談判大勝利？台美關稅協議拍板 廖先翔：台灣科技人才面臨集體失血

山水質堪慮、夏天缺水 汐止區長青里盼接自來水

立院交通委員會考察 萬里區大鵬公共溫泉盼獲新生

汐止新台五路上班車流大易塞 機慢車道改一般車道紓解

相關新聞

「全台最老城市」的公園危機 北市議員揭長者友善設施不足

台灣邁入超高齡社會，北市65歲以上長者居全國之冠，常可見他們在公園散步、運動。但議員發現，轄內不少公園仍以兒童或一般使用...

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。新北市工務局表示，後續配合中央推出土石...

春安勞檢啟動 新北鎖定營造、汽修、物流、客運防過勞

年節將至，新北市勞工局長陳瑞嘉今天率隊前往國都汽車新莊廠慰問辛苦勞工，陳瑞嘉提醒，雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維...

迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

為迎接2026年馬年到來，新北市政府今發布新出爐的「馬祥厚運」春聯，向市民送上新春祝福。此次春聯由新北青年書法家楊承叡與...

新北市招募910名儲備清潔隊員 月薪3萬2450元起

新北市環保局今天公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募910名候用清潔隊員，包含「儲備環保車輛...

不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。