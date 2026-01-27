汐止區東勢活動中心冷氣不涼好悶熱 議員助更新

在汐止區宜興東勢市民活動中心，幾乎每天都有活動跟課程，不過每到夏天，就算開了冷氣還是不夠涼，民眾也都反應好悶熱，所以新北市議員白珮茹就以建議款協助改善，希望在今年入夏之前，能夠將使用超過20年的冷氣汰舊換新，提供里民更舒適的活動場地。

東勢里長賴一山說，活動中心的冷氣，其中有一台冷氣用的比較久，從民國94年到現在，已經21年了，有里民反應冷氣不涼，天氣熱，在活動中心裡真的蠻悶熱的，尤其上面又是鐵皮屋，所以就請新北市議員白珮茹幫忙爭取經費，今年可以將舊的冷氣更新，真的很感謝。

新北市議員白珮茹表示，今(27)日主要來宜興東勢市民活動中心，因為這邊的冷氣已超過20年，機組非常老舊，所以到了夏天幾乎就像黃昏牌一樣，冷氣不涼，因為活動中心租借率很高，民眾來會覺得很熱，所以今年就以議員建議款優先來汰換這邊的冷氣機組，希望將來民眾來參加各項活動或是活動中心很大，常辦活動表演，會請相關單位盡快在入夏之前，將冷氣設備更新，讓大家今年夏天再來活動中心使用的空間場域可以更舒適。