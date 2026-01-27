中和莒光獅子會寒冬送暖 深入雙溪牡丹關懷弱勢與獨居長者
在新北市雙溪區牡丹里的寧靜山城中，今日迎來了一股溫暖的清流。中和莒光獅子會會長黃阿猜秉持「從心開始，用心服務」的精神，率領20位獅友親自深入牡丹社區及中正社區，走訪里內的弱勢家庭與獨居老人，傳遞社會最真摯的關懷。
雙溪區牡丹里地縛遼闊，許多年邁長者獨居山間，生活與醫療物資取得不易。獅子會此次針對這些邊緣家庭，不僅捐贈了白米、油、鹽、罐頭、泡麵等生活必需品，更提供春節慰問金與親切的寒暄互動，解決長輩物資需求的同時，也撫慰了他們寂寞的心靈。
牡丹里長游坤信、中正社區理事長郭喬蓁特別致謝表示，獅子會的善舉猶如雪中送炭，讓偏鄉長者感受到被社會守護的溫情。這份跨越城鄉的愛心，實踐了「扶弱濟困」的崇高使命，更讓 2026 年的寒冬充滿了感動與希望的力量。
