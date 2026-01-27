中和莒光獅子會寒冬送暖 深入雙溪牡丹關懷弱勢與獨居長者

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
獅子會不僅捐贈了白米、油、鹽、罐頭、泡麵等生活必需品，更提供春節慰問金與親切的寒暄互動。 圖／觀天下有線電視提供
獅子會不僅捐贈了白米、油、鹽、罐頭、泡麵等生活必需品，更提供春節慰問金與親切的寒暄互動。 圖／觀天下有線電視提供

在新北市雙溪區牡丹里的寧靜山城中，今日迎來了一股溫暖的清流。中和莒光獅子會會長黃阿猜秉持「從心開始，用心服務」的精神，率領20位獅友親自深入牡丹社區及中正社區，走訪里內的弱勢家庭與獨居老人，傳遞社會最真摯的關懷。

雙溪區牡丹里地縛遼闊，許多年邁長者獨居山間，生活與醫療物資取得不易。獅子會此次針對這些邊緣家庭，不僅捐贈了白米、油、鹽、罐頭、泡麵等生活必需品，更提供春節慰問金與親切的寒暄互動，解決長輩物資需求的同時，也撫慰了他們寂寞的心靈。

牡丹里長游坤信、中正社區理事長郭喬蓁特別致謝表示，獅子會的善舉猶如雪中送炭，讓偏鄉長者感受到被社會守護的溫情。這份跨越城鄉的愛心，實踐了「扶弱濟困」的崇高使命，更讓 2026 年的寒冬充滿了感動與希望的力量。

獅子會 獨居老人

相關新聞

「全台最老城市」的公園危機 北市議員揭長者友善設施不足

台灣邁入超高齡社會，北市65歲以上長者居全國之冠，常可見他們在公園散步、運動。但議員發現，轄內不少公園仍以兒童或一般使用...

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。新北市工務局表示，後續配合中央推出土石...

春安勞檢啟動 新北鎖定營造、汽修、物流、客運防過勞

年節將至，新北市勞工局長陳瑞嘉今天率隊前往國都汽車新莊廠慰問辛苦勞工，陳瑞嘉提醒，雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維...

迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

為迎接2026年馬年到來，新北市政府今發布新出爐的「馬祥厚運」春聯，向市民送上新春祝福。此次春聯由新北青年書法家楊承叡與...

新北市招募910名儲備清潔隊員 月薪3萬2450元起

新北市環保局今天公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募910名候用清潔隊員，包含「儲備環保車輛...

不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站...

