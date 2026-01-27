迎馬年送祝福 瑞芳公所邀民眾索取「馬祥厚運」春聯

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
歡迎市民朋友踴躍前往索取春聯，將滿滿祝福帶回家，共同迎接嶄新的馬年。 圖／觀天下有線電視提供
歡迎市民朋友踴躍前往索取春聯，將滿滿祝福帶回家，共同迎接嶄新的馬年。 圖／觀天下有線電視提供

為迎接2026年年到來，新北市政府推出「馬祥厚運」春聯，象徵新的一年好運即刻到位、厚積幸福。瑞芳區公所配合市府政策，即日起提供民眾索取春聯，邀請市民朋友一同迎新納福。

瑞芳區長楊勝閔表示，「馬祥厚運」結合國語吉祥寓意與台語諧音巧思，傳遞平安健康、財運亨通與家庭幸福的祝福，期盼讓好運走進每個家庭。

「馬祥厚運」中的「祥」象徵吉兆福氣，「厚運」則代表全面而深厚的祝福，不僅祝福事業順遂、財源廣進，也祝願市民平安健康、生活安定。台語諧音更寓意「馬上好運」、「馬年最好運」，象徵新的一年好事連連、運勢滿滿，十分貼近民眾生活，也展現新北市在文化創意上的巧思。

瑞芳區公所表示，歡迎市民朋友踴躍前往區公所索取春聯，將滿滿祝福帶回家，共同迎接嶄新的馬年。區長楊勝閔也誠摯邀請大家新春期間走訪瑞芳，感受山海城市魅力，在新的一年「轉動好運、厚積幸福」，一同迎向安定富足的好日子。

瑞芳

