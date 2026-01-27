「全台最老城市」的公園危機 北市議員揭長者友善設施不足

台灣邁入超高齡社會，北市65歲以上長者居全國之冠，常可見他們在公園散步、運動。但議員發現，轄內不少公園仍以兒童或一般使用者為主，長者友善設施略顯不足，要求改善；北市公園處允諾，未來公園新闢或整體改造將納入考量。

北市現有910座大型及鄰里公園，其中467座公園設有2216座體健設施，占比51.3%。議員陳重文認為，公園作為市民日常休憩與活動的重要公共空間，規畫設計理應回應主要使用族群的實際需求，但目前北市多數公園仍以一般使用者或兒童需求為主，對長者友善設施的整體規畫仍顯不足。

他舉例廣慈博愛園區的成功經驗，園區內設置老人體健區，針對長者體能條件與使用習慣規畫適齡器材，並搭配動線、座椅與休憩空間整體設計，已成為兼顧健康促進與日常使用的具體案例，可見市府並非無相關經驗，而是尚未制度化推動。

陳重文發現，公園整建與新建多以單點改善方式進行，未見以人口結構為基礎、系統性納入高齡者使用需求的整體規畫方向，導致各區公園在長者友善設施配置、活動機能與安全性上，品質落差明顯，也讓高齡者實際使用公園時，面臨設施不足或不符需求的狀況。

公園處允諾，未來公園新闢或整體改造，設置體健設施時，除考量公園整體景觀環境，也會將高齡者的使用需求的長者友善設施納入整體考量，因應高齡化都市的時代來臨。現行公園部分是否要增設高齡長輩可使用的器材，將研議依當地需求評估規畫設置。