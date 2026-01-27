新北環保局甄試清潔隊員、駕駛共910名 2/5起報名

新北市政府環保局今天公布儲備環保車輛駕駛、清潔隊員甄試簡章，預計招募910名候用人員，2月5日起開放報名；全程採網路報名，錄取並通過試用期者，月薪新台幣3萬2450元起。

新北市政府環保局發布新聞表示，本次招募包含「儲備環保車輛駕駛」380名，及「儲備清潔隊員」530名。報名時間為2月5日上午8時，至2月8日下午6時止，全程採網路報名，提醒考生留意期限。

環保局表示，為協助不熟悉網路操作的民眾，2月5日至7日上午9時至下午5時，於第二辦公室（新北市板橋區文化路1段18號）提供現場專人協助報名服務。

報考資格方面，儲備清潔隊員須設籍新北市4個月以上，具國小以上學歷；儲備環保車輛駕駛除前述資格外，須持有1年以上職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕照，且無逾期、未遭吊扣或吊銷駕照。

甄試採兩階段淘汰制，儲備環保車輛駕駛為筆試占30%、道路駕駛技術測驗占70%；儲備清潔隊員第一階段為體能測驗占70%、第二階段筆試占30%，任一階段未通過即不予錄取。

環保局說，錄取人員將依成績及志願分發至9大分區，須於分發區服務滿6年後，始得申請轉調。簡章可至環保局官網下載，或自1月28日起至環保局、各區公所及清潔隊索取紙本。