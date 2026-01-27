公園體健設施增設高齡可用器材 北市公園處研議

快訊

中央社／ 台北27日電

台北市長輩人數攀升，議員發現多數公園的體健設施以兒童或一般民眾可使用器材為主，應納入高齡可用設施。北市公園處今天表示，將研議並依當地需求進行評估規劃設置。

國民黨台北市議員陳重文質詢資料提到，北市長輩人數漸增，高齡化是趨勢，公園為市民日常休憩與活動的重要公共空間，但多數公園內的體健設施卻以一般使用者或兒童需求為主，長輩能用設施規劃略顯不足。

他說，北市府針對公園整建與新建都是以單點方式改善，未以系統性納入高齡長輩能使用的體健設施為整體規劃方向，導致各行政區公園內的長輩友善體健設施數量及活動機能與安全性有明顯落差。

陳重文表示，如廣慈博愛園區有老人體健區，且規劃適合長輩體能條件與使用習慣的器材，加上動線、座椅與休憩空間整體設計，可當成其他公園的參考範本，要求市府正視多數公園體健設施未考量設置長輩可使用器材的狀況。

公園路燈工程管理處回應，針對現行公園是否增設長輩可用的體健設施器材，將依當地需求進行研議評估規劃。經統計全市有910座大型及鄰里公園，其中的467座公園已設置共2216座的體健設施。

公園處表示，後續新闢或規劃改造公園如需增設體健設施，將考量整體景觀環境等因素，研議納入高齡長輩可使用的體健設施，以因應高齡化時代來臨。

