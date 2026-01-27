快訊

「不是很重視人權？」越籍成大博士淪欠稅大戶滯台 律師分析：如陷死局

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

「2026台北燈節」20條遊程帶你玩

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

迎接新年到來，深受國內外旅客期待的「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日盛大登場。今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町，以及兼具文化與自然綠意的圓山花博公園同步亮相，透過璀璨燈藝與城市景觀交織，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。

配合燈節活動，臺北市政府觀光傳播局推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法。旅客可搭乘高鐵或臺鐵抵達臺北後，轉乘捷運即能輕鬆展開行程。白天走訪中正紀念堂、南門市場與植物園一帶，感受歷史人文風情；或前往大稻埕、迪化街體驗傳統年節氛圍；亦可規劃漫遊陽明山、擎天崗等自然景點，飽覽城市與自然交織的迷人景色。夜晚再透過捷運便捷前往西門或花博展區賞燈，輕鬆完成一趟精彩、動靜皆宜的臺北小旅行。

觀傳局表示，針對尋求深度體驗的旅客，可依建議遊程安排二日或三日深度旅遊，暢遊雙展區周邊的龍山寺、臺灣省城隍廟、中山商圈及晴光商圈等景點，或延伸前往內湖走訪白石湖吊橋、士林官邸參觀鬱金香（2月26日至3月8日）、台北玫瑰園欣賞玫瑰展（3月6日至4月6日）等，一次網羅人文、自然和花卉景觀。另外，觀傳局攜手64家在地旅宿業者，如六福萬怡、圓山大飯店、晶華酒店等，於燈節期間祭出住宿折扣、延後退房等專屬優惠，並結合「高鐵假期」推出交通住宿聯票，讓中南部的旅客能輕鬆直達臺北。

聚傳媒

花博 景點

延伸閱讀

嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會 英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態

2026台北燈節攜手「變形金剛」花博主燈「柯博文」亮相登場

燈節開幕大戲「屏東流」八大篇章譜寫屏東的山海詩歌

屏東燈節主燈「山之光」點燈 四大燈區逛個夠

相關新聞

不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站...

淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

淡江大橋即將通車，公路局舉辦的「淡江大橋通車路跑」7000名額被秒殺，不少在地居民搶不到引發議論。新北市民政局近期正規畫...

「全台最老城市」的公園危機 北市議員揭長者友善設施不足

台灣邁入超高齡社會，北市65歲以上長者居全國之冠，常可見他們在公園散步、運動。但議員發現，轄內不少公園仍以兒童或一般使用...

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。新北市工務局表示，後續配合中央推出土石...

春安勞檢啟動 新北鎖定營造、汽修、物流、客運防過勞

年節將至，新北市勞工局長陳瑞嘉今天率隊前往國都汽車新莊廠慰問辛苦勞工，陳瑞嘉提醒，雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維...

迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

為迎接2026年馬年到來，新北市政府今發布新出爐的「馬祥厚運」春聯，向市民送上新春祝福。此次春聯由新北青年書法家楊承叡與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。