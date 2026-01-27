全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。新北市工務局表示，後續配合中央推出土石方簡化運送流程，新北市已納入土石方管理自治條例並送交行政院審核中，待核定公告後，可加速土石方去化，紓解土方收容不易問題。

新北工務局表示，配合國土署自今年1月1日起，實施土石方全流向管制，新北市去年已成立「國土永續及營建產出物跨局處推動小組」解決土方問題，工務局邀集不動產、營造業、土資場等公會召開協商會議聽取相關業者建言，輔導載運車輛申設GPS，並協助土資場後端去化申報，優化新北土石方多元去化管道，目前轄內土資場已可正常收容。

工務局表示，後續配合中央推出土石方簡化運送流程，新北市已納入土石方管理自治條例並送交行政院審核中，待核定公告後，可加速土石方去化，紓解土方收容不易問題。