快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。示意圖。本報資料照
全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。示意圖。本報資料照

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。新北市工務局表示，後續配合中央推出土石方簡化運送流程，新北市已納入土石方管理自治條例並送交行政院審核中，待核定公告後，可加速土石方去化，紓解土方收容不易問題。

新北工務局表示，配合國土署自今年1月1日起，實施土石方全流向管制，新北市去年已成立「國土永續及營建產出物跨局處推動小組」解決土方問題，工務局邀集不動產、營造業、土資場等公會召開協商會議聽取相關業者建言，輔導載運車輛申設GPS，並協助土資場後端去化申報，優化新北土石方多元去化管道，目前轄內土資場已可正常收容。

工務局表示，後續配合中央推出土石方簡化運送流程，新北市已納入土石方管理自治條例並送交行政院審核中，待核定公告後，可加速土石方去化，紓解土方收容不易問題。

國土署 行政院

延伸閱讀

營養午餐免費新北遲未跟進 劉和然提3個做法

警方揭露西湖鄉違法開發3公頃山坡地 苗縣府依水保法重罰30萬元

建議營建剩餘土方走向國有 倡議者：消除業者違法誘因

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

相關新聞

不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站...

淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

淡江大橋即將通車，公路局舉辦的「淡江大橋通車路跑」7000名額被秒殺，不少在地居民搶不到引發議論。新北市民政局近期正規畫...

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

全台土方之亂持續延燒，國土署今天與各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表開會。新北市工務局表示，後續配合中央推出土石...

春安勞檢啟動 新北鎖定營造、汽修、物流、客運防過勞

年節將至，新北市勞工局長陳瑞嘉今天率隊前往國都汽車新莊廠慰問辛苦勞工，陳瑞嘉提醒，雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維...

迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

為迎接2026年馬年到來，新北市政府今發布新出爐的「馬祥厚運」春聯，向市民送上新春祝福。此次春聯由新北青年書法家楊承叡與...

新北市招募910名儲備清潔隊員 月薪3萬2450元起

新北市環保局今天公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募910名候用清潔隊員，包含「儲備環保車輛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。