春安勞檢啟動 新北鎖定營造、汽修、物流、客運防過勞

年節將至，新北市勞工局長陳瑞嘉今天率隊前往國都汽車新莊廠慰問辛苦勞工，陳瑞嘉提醒，雇主應落實各項安全衛生整備工作，勿因維修保養高峰造成趕工過勞，勞檢處也宣布即日起執行春安勞檢，鎖定營造工地、食品及化學工廠、汽車維修、貨運、倉儲及國道客運業者實施檢查，讓勞工朋友都能平安、健康過好年。

年節期間返鄉及出遊需求，汽車維修保養作業頻繁，常涉及車輛頂升、動力設備操作及油品、化學品使用，稍有不慎可能造成勞工受傷。

陳瑞嘉今天前往國都汽車新莊廠，瞭解汽車修護業不同工段的底盤、輪胎、鈑金、烤漆作業區，陳除了瞭解整體作業SOP，也關懷勞工使用防護用具情形。

國都汽車副總經理陳浩立表示，每當公司推出「夏季冷氣健檢」或「過年前回娘家」活動，新莊廠會特別注意出勤勞工的排班及休息情形，一切遵照職安法及勞基法的規定辦理。

副廠長林啟正也補充，目前廠區約有110位員工，每個月定保車維護保養量能至少可達2000輛次，加上鈑烤就可以拉到接近3000輛次左右，公司除依規定執行特殊作業體檢，還會提供牛乳讓烤漆師傅飲用，廠區也重視通風，引擎發動也有排風管將廢氣吸出去，置身其中不會感到一般工廠的吵雜與悶熱。

勞檢處長林澤州提醒，春安檢查期間，勞檢員將前往企業現場實施檢查，以督促雇主落實各項安全防護工作，例如倉儲及物流業者操作堆高機時，除應設置安全裝置外，也應規畫運行路線並設置引導人員；此外春節期間是返鄉及旅遊高峰，也提醒客運業者應避免駕駛超時工作而影響行車安全。

勞檢處呼籲，為避免勞工發生職業災害，雇主應設置必要的防護設施，如有墜落危險的場所應設置護欄或安全網，有使用中毒危害的化學品時，應採取通風、換氣等設施。

而衝剪機械應設置安全護圍或護罩，尤其在歲修保養期間，應確實切斷電源並由專人上鎖管制，以防止機械突然運轉而發生危險。雇主使勞工加班或輪班時，應隨時注意人員健康情況，並遵守勞基法工時上限。