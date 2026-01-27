迎接馬年 新北發布「馬祥厚運」春聯、福袋送祝福

為迎接2026年馬年到來，新北市政府今發布新出爐的「馬祥厚運」春聯，向市民送上新春祝福。此次春聯由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，結合書法美感與台語諧音巧思，傳遞馬年吉祥寓意，為新春增添喜氣。

新北市長侯友宜說明，「馬祥厚運」從國語意涵來看，「祥」象徵吉兆與福氣，「厚運」則代表深厚而全面的祝福，寓意不僅財運亨通，也祝福市民平安健康、家庭幸福。而在台語諧音上，則有「馬上好運」、「要最好運、也最好運」之意，象徵好運隨著馬年到來即刻啟動，寓意「馬年最好運」。

同步亮相的「馬上賺錢」新春福袋，以旋轉木馬結合錢幣為主視覺，特別設計為可轉動形式，象徵「轉錢就是賺錢」，呼應台語「馬轉錢」即「欲賺錢」的吉祥諧音。馬匹造型上貼有10元硬幣，象徵「馬上有錢」，祝福市民新年財氣到位。福袋轉動時，畫面串聯野柳、淡江大橋、平溪等新北山海城風貌，邀請民眾「到新北轉（賺）一圈」，感受城市魅力。

福袋背面以三匹奔馳的馬與馬蹄圖樣構成「驫」字意象，象徵市政建設加速推動、馬不停蹄，也寓意馬蹄生金、財源廣進。市府指出，整體設計結合城市意象與祝福語彙，期盼陪伴市民迎向充滿希望的新一年。

此外，侯友宜也與百歲人瑞、秘書處長祝惠美及經發局長盛曉蓉一同揮毫「安駒樂業」四字，延續「安居樂業」施政核心，以「駒」寓意駿馬奔馳、城市前行，象徵市政穩健推進、成果逐步累積，陪伴市民邁向安定幸福的生活。

新北市政府指出，即日起於周一至周五上班時間，在市府一樓西側服務台開放民眾索取「馬祥厚運」春聯，29個區公所也同步提供索取；新春福袋則配合市長市政活動及春節走春行程發送。

經發局長盛筱蓉指出，2026新北年貨市集將於1月31日至2月1日在中和四號公園登場，集結40攤年貨業者，並推出年貨拍賣會等活動；同時推出888元及2888元「線上年菜特惠組」，限量88組，將於1月28日中午12點在KKTIX開放預購。