新北市招募910名儲備清潔隊員 月薪3萬2450元起
新北市環保局今天公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募910名候用清潔隊員，包含「儲備環保車輛駕駛」候用380名及「儲備清潔隊員」候用530名。本次甄試報名日期自2月5日上午8時起至2月8日下午6時止，全程採網路方式辦理報名，錄用後通過試用期者，月薪3萬2450元起跳。
新北市環保局表示，考量部分民眾可能無法自行上網操作，環保局在第二辦公室（新北市板橋區文化路1段18號）提供協助網路報名服務，服務時間為2月5日至7日每日上午9時至下午5時，有專人協助完成網路報名手續。
環保局說明，報考資格方面，設籍新北市4個月以上，且具國小以上學歷者均可報考儲備清潔隊員；另儲備環保車輛駕駛除符合前述設籍及學歷外，須領有1年以上職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且執照審驗日期無逾期，無受吊扣、吊銷處分。
甄試項目部分皆採兩階段淘汰制，儲備環保車輛駕駛第一階段為筆試測驗占30%，第二階段為道路駕駛技術測驗占70%；儲備清潔隊員第一階段為體能測驗占70%，第二階段為筆試測驗占30%，任一階段缺考或未通過者，不予錄取。
本次招募設有九大分區，錄取人員將依照考生成績排名及志願序分發。為穩定各區人力配置，考生錄取後需於受分發區清潔隊工作滿6年方可申請轉調至其他區清潔隊，提醒考生報名前應詳閱簡章相關規定。
環保局說，有興趣報考的市民朋友至環保局官網招考專區下載簡章電子檔，如需紙本簡章者可自1月28日起至環保局（新北市板橋區民族路57號）、各區公所服務台或清潔隊免費索取。
