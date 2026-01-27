不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站，北則通往大型建案世界明珠的商場及住宅區，這也是台北市繼信義計畫區之後，北市另一個人行立體連通系統。

新工處規畫設計科長陳百慶表示，南港區人行立體連通系統是北市府繼信義計畫區之後，以「東區門戶2.0」打造南港成為北市另一個擁有人行立體連通系統的行政區，串聯北部流行音樂中心、南港車站立體人行系統，以南港車站為核心，串聯3處捷運站近3.56公里的立體人行系統，而南港立體連通平台作為其中重要的節點。

他說，南港區人行立體連通系統除了提供友善、便利及舒適的人行環境，平台下方的半戶外空間與忠孝東路7段街角廣場相連，平時可做為風雨操場、市集或節慶慶典空間，必要時也可支援北流大型活動，增進地方商圈繁華。

陳百慶說，南港立體連通平台工程還提供安全且兼具美學的步行空間；夜間照明還兼具功能性與視覺美感，以光線引導民眾通行，提升夜間環境的安全感，以「人本步行」與「東區綠廊串聯」為核心理念，在橋體內部、階梯與平臺等處採用嵌入式或隱藏式燈具，並在欄杆與邊緣運用間接打光技術，有效控制眩光與光害。