快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
南港區人行立體連通系統。圖／北市新工處提供
南港區人行立體連通系統。圖／北市新工處提供

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站，北則通往大型建案世界明珠的商場及住宅區，這也是台北市繼信義計畫區之後，北市另一個人行立體連通系統。

新工處規畫設計科長陳百慶表示，南港區人行立體連通系統是北市府繼信義計畫區之後，以「東區門戶2.0」打造南港成為北市另一個擁有人行立體連通系統的行政區，串聯北部流行音樂中心、南港車站立體人行系統，以南港車站為核心，串聯3處捷運站近3.56公里的立體人行系統，而南港立體連通平台作為其中重要的節點。

他說，南港區人行立體連通系統除了提供友善、便利及舒適的人行環境，平台下方的半戶外空間與忠孝東路7段街角廣場相連，平時可做為風雨操場、市集或節慶慶典空間，必要時也可支援北流大型活動，增進地方商圈繁華。

陳百慶說，南港立體連通平台工程還提供安全且兼具美學的步行空間；夜間照明還兼具功能性與視覺美感，以光線引導民眾通行，提升夜間環境的安全感，以「人本步行」與「東區綠廊串聯」為核心理念，在橋體內部、階梯與平臺等處採用嵌入式或隱藏式燈具，並在欄杆與邊緣運用間接打光技術，有效控制眩光與光害。

春節將至，陳百慶指出，春節期間不妨考慮來到南港立體連通平台，周邊有著三鐵共構的南港車站，裡面的CITYLINK及環球購物中心二家大型商場可以採買年貨、休閒用餐，逛街之餘，亦可由CITYLINK藉由南港立體連通平台到北流的公園地坪，在綠意中享受藝術氛圍，周邊還有文青必訪的瓶蓋工廠台北製造所，體驗一場小旅行。

南港區人行立體連通系統夜間照明，兼具功能性與視覺美感。圖／北市新工處提供
南港區人行立體連通系統夜間照明，兼具功能性與視覺美感。圖／北市新工處提供
南港區人行立體連通系統廊道。圖／北市新工處提供
南港區人行立體連通系統廊道。圖／北市新工處提供
南港區人行立體連通系統夜間照明，還兼具功能性與視覺美感。圖／北市新工處提供
南港區人行立體連通系統夜間照明，還兼具功能性與視覺美感。圖／北市新工處提供

北市府 台北流行音樂中心

延伸閱讀

漢來美食 2月推新品牌

自強號準備行駛南港站驚傳故障冒煙 台鐵緊急疏散旅客

新卡報到！「宅一番」卡牌機現身南港LaLaport 五大熱門IP初登場

強烈冷氣團南下 北市周五前濕冷...文山、南港等可能10℃低溫

相關新聞

不只信義計畫區有！南港版「空中步道」啟用

台北市位於南港車站西側的南港人行立體連通平台日前完工連通開放通行，往西可到台北流行音樂中心，往東連結南港車站及南港捷運站...

淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

淡江大橋即將通車，公路局舉辦的「淡江大橋通車路跑」7000名額被秒殺，不少在地居民搶不到引發議論。新北市民政局近期正規畫...

台北101登頂別模仿 游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德周日91分鐘完成台北101登頂，不過竟出現模仿效應，有民眾在社群貼出一名少年爬101被警衛制止...

守護長者就醫路 民代促優化三芝、石門醫療專車強化動態資訊

為照顧新北三芝及石門長者前往淡水及台北地區就醫的交通需求，三芝區公所規畫有F135、F137作為醫療專車，石門區公所今年...

「停話」強制力降低 小廣告之亂恐再起

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北等地過往會祭出「停話」手段，讓行為人知難而退。不過電信法今年起廢止，現行「電信管理...

月撕10公斤小廣告 里長遭威脅仍續護市容

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少為54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張錦堂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。