淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡江大橋通車活動眾多。本報資料照片
淡江大橋即將通車，公路局舉辦的「淡江大橋通車路跑」7000名額被秒殺，不少在地居民搶不到引發議論。新北市民政局近期正規畫「淡江大橋健行」活動，時間預定在4月18日中央路跑後的「4月25日」，更優先開放淡水、八里居民，暫估開放5000名額。

交通部公路局為慶祝淡江大橋通車，將在4月18日舉辦路跑活動，釋出7000個名額短時間內額滿，不少在地居民都搶不到票。

新北市民政局指出，目前已展開規畫健走活動，初估名額約5000人，將依交通維持、現場安全及跨單位協調情形滾動調整，並朝向八里、淡水區民優先報名的方向規畫。

新北市議員陳偉杰表示，淡江大橋通車是地方盛事，雖然交通部公路局的活動安排不夠周全，但新北市府能即時順應民意，補上健走、踩街等結合文化與休閒的系列活動，讓更多在地居民能共襄盛舉，方向值得肯定。

為讓整體通車活動更加豐富，陳偉杰也協調知名的齊柏林基金會，與市府各局處合作，結合基金會在活動策畫與影音紀錄方面的經驗，在通車系列活動中加入影像紀實與路跑元素，相關細節仍在討論中，待確認後將對外公布，邀請市民一同見證淡江大橋通車的歷史時刻。

新北市議員鄭宇恩則指出，新北市規畫以在地居民優先的健行活動，正是她長期向市府爭取、要求回應民眾心聲的結果。她強調，淡水與八里居民在工程期間承受施工影響與交通不便最深，也等待通車最久，在慶祝活動中應被優先考量。

鄭宇恩也提醒，規畫活動時應同步顧及三芝、石門鄉親的權益，淡江大橋與淡北道路當初即是基於核一廠疏散道路的整體考量推動，如今橋梁完工通車，卻未優先開放三芝、石門民眾參與，難免讓人有「過河拆橋」的感受。

鄭宇恩建議，市府可評估開放淡水、八里兩端同步上橋，讓居民從自己家鄉出發參與通車時刻，但無論採取何種形式，最重要的是在完善的交通與安全配套下，讓更多居民能安心參與、平安返家。

淡江大橋 淡水

