守護長者就醫路 民代促優化三芝、石門醫療專車強化動態資訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北議員鄭宇恩昨主持協調會，邀集交通局、三芝及石門區公所一起討論，期能優化醫療巴士服務品質，避免再有長輩搭不到車情況。圖／鄭宇恩團隊提供
新北議員鄭宇恩昨主持協調會，邀集交通局、三芝及石門區公所一起討論，期能優化醫療巴士服務品質，避免再有長輩搭不到車情況。圖／鄭宇恩團隊提供

為照顧新北三芝及石門長者前往淡水及台北地區就醫的交通需求，三芝區公所規畫有F135、F137作為醫療專車，石門區公所今年有F161專車加入服務，民眾反映回程時間停靠站點不清楚、公車動態難以掌握造成的困擾仍待解決，民代要求改善。

新北議員鄭宇恩昨主持協調會，邀集交通局、三芝及石門區公所一起討論，期能優化醫療巴士服務品質，避免再有長輩搭不到車情況。

三芝、石門地區過去醫療分區畫分和台北市士林北投為同區，民眾就醫除淡水馬偕以外，分布台北榮總、關渡醫院、振興醫院及新光醫院。三芝區公所每周一至周五、周六上午均有固定路線新巴士F135及F137往返三芝市區及各醫院，今年亦有石門區公所的F161加入服務行列，供石門居民可搭乘新巴士往返淡水馬偕及關渡醫院。

鄭宇恩表示，石門醫療專車加入服務，緩解了三芝醫療專車的需求。但最關鍵的問題，還是F137過去頻頻被反映沒有顯示車輛動態，難以確認車輛是誤點還是已經駛離，尤其返程車次也容易因為候車區受醫院工程或警衛指引問題影響，民眾連等車地點是否正確都難以判斷，恐影響乘車權益。

鄭宇恩指出，會議決議由交通局會同區公所及新巴士業者，目前未有固定站點的關渡醫院及新光醫院，尋找合適空間設置明確的候車區，供乘客及司機共同遵循；並實地檢討GPS訊號及司機操作等可能會造成動態資訊未能穩定提供的原因，強化設備優化、教育訓練及稽核機制，讓民眾可以確定公車位置及到站時間。

會議中，石門區公所也初步同意將醫療專車改行經三芝國中，在優先服務石門區居民的同時，也協助照顧三芝居民；針對新北轄內的淡水馬偕院內站點評估設置太陽能智慧站牌，以提供候車民眾更明確的候車資訊。

鄭宇恩強調，醫療專車是偏鄉長者最為關鍵的交通服務，相關服務務必把長者的使用情境放在第一位，包含站牌標示、動態資訊都需要做到位，確保三芝、石門長輩就醫往返路都能更安心。

石門 淡水 巴士

