台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日完成赤手攀爬台北101大樓。記者季相儒／攝影
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日完成赤手攀爬台北101大樓。記者季相儒／攝影

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德周日91分鐘完成台北101登頂，不過竟出現模仿效應，有民眾在社群貼出一名少年爬101被警衛制止。國民黨北市議員游淑慧說，「熱血之餘，請別拿生命開玩笑！台北101不是練習場」。

游說，最近看到Alex Honnold徒手攀登台北101成功，全台北都熱血沸騰！但她也注意到一個令人擔憂的現象：有民眾竟試圖私自模仿、徒手攀爬101。這不僅是違法行為，更是對生命的極度不負責。游也嚴正呼籲：「專業的熱血背後，是長年的極致訓練；盲目的模仿，只會通往醫院急診室。」

游也提到先前接獲的陳情案提醒，「真相兩公尺的高度，就能毀掉健康。」大家可能覺得「有軟墊、不高」就沒事，但根據她向體育局調閱數據，令人心驚。攀岩館的傷亡件數，民國111至114年間，北市攀岩館已發生9件嚴重申訴案。傷勢嚴重其中8件全是骨折，包含極其嚴重的「脊椎壓迫性骨折」。

至於受傷族群多數是「初次體驗者」，僅從2公尺（不到半層樓高）摔下就受重傷。

游說，她正在做的是「補齊安全防護網」，接獲去年攀岩館摔落骨折的陳情後，深入調查發現：現行法規對攀岩場館的安全管理、消費者保障，簡直漏洞百出。為了不讓下一位市民受傷，她正式提案制定北市專屬規範「要求體育局針對攀岩場館擬定嚴格的安全管理標準」；並且落實教練比與裝備檢查： 確保初學者在任何攀岩館都能獲得充分的指導與保護；強化消費者投保機制： 發生意外時，市民的權益不能被忽視。

游也給想嘗試攀岩的朋友們三點建議，如果真的被Alex感召，想要開始攀岩，請務必做到：循序漸進，攀岩需要極強的核心與肌力，沒運動習慣的朋友請先從體能基礎練起；尋求專業，務必報名專業課程，學習如何正確「掉落（Falling）」，這比學往上爬更重要；拒絕模仿，不要再去爬101 ，把熱血留在專業場館，把安全留給自己與家人。

壓迫性骨折 台北101 北市

