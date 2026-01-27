聽新聞
0:00 / 0:00

月撕10公斤小廣告 里長遭威脅仍續護市容

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
板橋區大豐里長張錦堂（左一）與里內巡守隊、志工為地方環境盡力。圖／里長張錦堂提供
板橋區大豐里長張錦堂（左一）與里內巡守隊、志工為地方環境盡力。圖／里長張錦堂提供

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少為54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張錦堂長期帶領鄰里巡守隊與環保志工清除違規小廣告，每月可撕超過10公斤，過程還要跟違規業者鬥智，曾因「撕太凶」遭業者跟蹤威脅，為了鄰里環境，他仍持續執行，否則「貼成這樣真的很難看」。

板橋大豐里鄰近重慶黃昏市場，往來人潮多，張錦堂表示，市場周邊電線桿、民宅門口成為違規小廣告張貼熱點，里內幾乎天天都有人來貼，周五更是高峰期，不動產買賣廣告為大宗。

張錦堂也觀察，張貼者多選在中午居民午休時行動，過去騎乘機車張貼，近年為避免車牌被拍照舉發，改以步行或騎自行車方式，張貼地點選擇相當精準，5樓以下老舊公寓周邊常成為目標，大樓周邊相對少，「他們知道哪些住戶比較有買賣房屋需求」，內容多半是標榜樓層、價格差異，試圖吸引民眾目光，除房仲業者會張貼，個體戶也不少。

不過身為小廣告清除達人，張錦堂也承受不小壓力，因為清除得太神速，遭張貼廣告者尾隨回家並出言威脅，甚至被嗆「你們這樣撕，我們根本無法賺吃」，為避免正面衝突，他也提醒志工，廣告張貼後不立即撕除，改採固定時間集中清理，如早上6時前，與晚間10時後兩個時段。

張錦堂說，若沒有持續處理，整個里很快就會被貼滿，「貼成這樣真的很難看」，為維護鄰里環境與市容，即使面對威脅，仍堅持要做對的事。

延伸閱讀

新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

影／台中市長選戰民調出爐年輕選票逆轉 藍楊瓊瓔曝「最在意的事」

苗栗市全民運動館羽球場公所自營 農曆年前試營運收費

相關新聞

停話強制力降低 小廣告之亂恐再起

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北等地過往會祭出「停話」手段，讓行為人知難而退。不過電信法今年起廢止，現行「電信管理...

月撕10公斤小廣告 里長遭威脅仍續護市容

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少為54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張錦堂...

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

基隆市日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題再次引發關注。台北市定有「台北市社區囤積行為處理原則...

新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少至撕去54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張...

電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北市等各縣市過去祭出「停話」手段，讓行為人知難而退，數量也大幅減少。不過「電信法」今...

新北通學廊道完成97校 侯友宜視察永福國小拚年底達百校

新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今早視察三重區永福國小人行環境改善成果表示，市府已完成97校通學廊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。