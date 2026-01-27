聽新聞
停話強制力降低 小廣告之亂恐再起

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
街頭隨處可見的違規小廣告，破壞城市景觀。圖／新北市環保局提供
街頭隨處可見的違規小廣告，破壞城市景觀。圖／新北市環保局提供

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北等地過往會祭出「停話」手段，讓行為人知難而退。不過電信法今年起廢止，現行「電信管理法」沒有相關授權條文，地方政府無法直接要求電信公司停話，只能改依「廢棄物清理法」通知電信業者依照與用戶間服務契約辦停話，強制力降低，地方憂小廣告之亂恐再起。

新北市府過去依照電信法授權，制定「新北市政府環境保護局處理民眾違反電信法案件裁罰基準」，針對違反廢棄物清理法的違規小廣告，除罰款外，還能對上頭所留的電話祭出最高停話12個月處分。

新北2024年依法停話有632件，不過國家通訊傳播委員會陸續廢止電信法，環境部去年10月來函轉知地方環保機關辦理違反廢棄物清理法停話業務執法依據疑義，新北2025年停話案減至510件。

新北市環保局說，昔日執行處分是依電信法開立停話處分書，通知廣告上的電話所有人及電信業者辦理，法令廢止後，裁罰基準一併失效，目前可依違反廢棄物清理法，通知電信業者依雙方服務契約，辦理最長6個月停話。

環保局指出，停話是管制違規張貼小廣告行為的有效手段，實務上清潔隊針對違規廣告物上標示的行動電話或市話號碼做拍照採證、記錄與電話查證後，辦理停話作業。

對於利器減少，環保局表示，已建議環境部能協助與其他部會協商，提供具體的法源依據，維持違規廣告停話處分的執行效力，也研議將違規廣告物停話措施納入新北市環境維護管理自治條例。

環保局也與地政局合作，對房仲相關違規廣告加強查處，2019年起，各區清潔隊會蒐集並查證未註明經紀業名稱的違規廣告物，移請地政局依不動產經紀業管理條例告發，去年移送16件。

