汐止區汐萬路防汛道路面破洞難行 會勘要修補

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
路面破洞情形，將請水利局盡快補起來，以免民眾行走時跌倒。 圖／觀天下有線電視提供
路面破洞情形，將請水利局盡快補起來，以免民眾行走時跌倒。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路一段333巷後方的防汛道路，是附近居民散步運動的地方，不過時間一久，不但有路面龜裂，甚至還有下陷破洞的情況，另外，居民也希望能夠做一個斜坡道接上方的康寧街，讓散步通勤有更方便的路可以走。

江北里長謝祚敏說，有民眾反應在汐萬路一段333巷防汛道路後面，第一個是有下陷的跡象、路面也龜裂，還有民眾常在這裡散步，希望能夠從防汛道路做一個便道路前面256巷中山高貫穿工程做一個斜坡道上舊麥帥橋那邊，讓民眾不管是休閒或上課，都很方便，因為從斜坡過去，右邊就有康寧街公車站牌，左邊可以下汐萬路，中間不用經過2個紅綠燈，免去塞車之苦。會勘後，除了請水利局先改善道路下陷的部分，另外，在斜坡道部分，配合交通局做土地鑑界，後續如何設計再做討論。

新北市議員白珮茹服務處秘書林昱汝表示，服務處接到里長反應，會同市府水利局、汐止區公所等相關單位一起來看，因為防汛道路平時很多居民行走運動，里長就建議能夠有斜坡道銜接到外面的路，居民在運動或是通勤的時候有更好的選擇以及更安全的路廊可以使用，還有就是包含堤防的牆面有一些油漆剝落的情形，所以，有請市府水利局做評估，盡量在年底前將油漆修繕完成，還有就是路面使用年限比較久，有破洞情形，請市府水利局這2週盡快補起來，以免民眾在行走時跌倒。

水利局 汐止 運動

