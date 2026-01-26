汐止區保長安橋下遊憩空間再優化 要增圖書休憩閱讀

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止保長安橋下遊憩設施完善，適合鄰近學校及民眾使用。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所在鐵路橋下，打造了全新的保長安橋下空間，不但有籃球場、幼兒滑步車場等8大主題的遊憩運動設施，最近長安里辦公處更結合一旁的福德祠保興宮，除了協調提供公廁讓遊憩民眾可以使用，另外在地面休憩區，廟方也贊助經費，要購買圖書，讓大小朋友可以閱讀。

長安里長楊清風提到，鐵路橋下的開放空間設施已經很完善，希望附近的家長可以帶著來充分利用這新闢的遊憩場地，長安國小也在這邊，小學部還有幼兒園，上課時間也可以利用這裡的設施，帶著小朋友來玩來運動、來上課，其中在地面休憩區，是大家玩累了，可以躺在草皮上，特別的是，一旁還準備買一些新的書籍擺在書架上，提供民眾閱讀，準備的書，是請紙風車採購，而這些書則是一旁福德祠保興宮主委樂善好施提供經費購置，讓大小朋友來不但能運動，還能培養閱讀樂趣。

楊清風表示，因為整個保長長安橋下是一個開放空間，家長帶著小朋友來遊憩逗留的時間非常長，但是沒有設置流動廁所，主要是因為環境衛生的問題，所以有請福德祠保興宮主委協助，開放廟的公廁供民眾使用，打算在一旁長長的鐵欄杆開一個缺口連通，因為是屬於台鐵的，在經過會勘後，也獲得同意，要做一個安全梯下去，讓民眾上下到廟裡使用公廁更方便。

