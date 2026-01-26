囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

基隆市日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題再次引發關注。台北市定有「台北市社區囤積行為處理原則」，只要符合囤積行為，可依不同法令開罰，若規避或妨礙防疫工作進場會勘，最重可處20萬元以下罰鍰。

根據「台北市社區囤積行為處理原則」只要社區內發現疑似囤積行為案件，民眾、管委會、里長或里幹事都能夠主動通報。至於判斷標準，是由受理機關依據通報者提供陳情內容、照片或相關資料，判定該案件是否符合「囤積行為」的定義。

該處理原則指出，囤積行為是指行為人持續蒐集物品堆積於住家或周遭環境，包含行為人的生活空間受到壓縮，或對於周遭環境有致公共危險、引發傳染病的衛生疑慮，至於行為地點則可分為公寓大廈公共空間，像是樓梯間、防火巷、共同走廊，以及私人民宅的起居室或陽台。

罰則部份，針對囤積行為會由相關單位張貼公告或開立通知單限期清除，若未改善者就會依照「公寓大廈管理條例」當中，於防火巷、樓梯間等公共空間堆置雜物，處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得連續處罰。以及任意棄置垃圾、排放惡臭物質，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

同時，也能依「廢棄物清理法」，建築物所有人或使用人未清除與公共衛生有關的一般廢棄物，處1200元以上、6000元以下罰鍰，屆期未改善者按日連續處罰。

以及「傳染病防治法」拒絕、規避或妨礙防疫工作的進場會勘，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。未依通知清除傳染病病媒孳生源，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，情節重大者得令其停工或停業。

另外，有關處理的權責單位，如果囤積於公共空間，則由建管處列管處理，屆期未除則函請環保局強制清運。若於私宅內，則依行為人狀態指派權責機關，有傳染病之虞或身心健康問題由衛生局負責；具社福身分由社會局關懷；其餘由區公所勸導改善。