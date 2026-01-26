快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

聽新聞
0:00 / 0:00

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
桃市府制定「住宅囤積行為處理自治條例」，北市府則是訂有「台北市社區囤積行為處理原則」可依不同法令開罰。示意圖。圖／桃園市環保局提供
桃市府制定「住宅囤積行為處理自治條例」，北市府則是訂有「台北市社區囤積行為處理原則」可依不同法令開罰。示意圖。圖／桃園市環保局提供

基隆市日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題再次引發關注。台北市定有「台北市社區囤積行為處理原則」，只要符合囤積行為，可依不同法令開罰，若規避或妨礙防疫工作進場會勘，最重可處20萬元以下罰鍰。

根據「台北市社區囤積行為處理原則」只要社區內發現疑似囤積行為案件，民眾、管委會、里長或里幹事都能夠主動通報。至於判斷標準，是由受理機關依據通報者提供陳情內容、照片或相關資料，判定該案件是否符合「囤積行為」的定義。

該處理原則指出，囤積行為是指行為人持續蒐集物品堆積於住家或周遭環境，包含行為人的生活空間受到壓縮，或對於周遭環境有致公共危險、引發傳染病的衛生疑慮，至於行為地點則可分為公寓大廈公共空間，像是樓梯間、防火巷、共同走廊，以及私人民宅的起居室或陽台。

罰則部份，針對囤積行為會由相關單位張貼公告或開立通知單限期清除，若未改善者就會依照「公寓大廈管理條例」當中，於防火巷、樓梯間等公共空間堆置雜物，處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得連續處罰。以及任意棄置垃圾、排放惡臭物質，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

同時，也能依「廢棄物清理法」，建築物所有人或使用人未清除與公共衛生有關的一般廢棄物，處1200元以上、6000元以下罰鍰，屆期未改善者按日連續處罰。

以及「傳染病防治法」拒絕、規避或妨礙防疫工作的進場會勘，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。未依通知清除傳染病病媒孳生源，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，情節重大者得令其停工或停業。

另外，有關處理的權責單位，如果囤積於公共空間，則由建管處列管處理，屆期未除則函請環保局強制清運。若於私宅內，則依行為人狀態指派權責機關，有傳染病之虞或身心健康問題由衛生局負責；具社福身分由社會局關懷；其餘由區公所勸導改善。

公共 傳染病 衛生局

延伸閱讀

北市中正萬華選情多變 藍、綠兩黨各有挑戰

不只霍諾德想登台北101 前北市副市長爆料：阿湯哥也曾想來

輝達進駐北士科 北市都委過關合併T1718完整基地

北市春節長照不打烊 2月5日前提出申請

相關新聞

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

基隆市日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題再次引發關注。台北市定有「台北市社區囤積行為處理原則...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少至撕去54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張...

電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北市等各縣市過去祭出「停話」手段，讓行為人知難而退，數量也大幅減少。不過「電信法」今...

新北通學廊道完成97校 侯友宜視察永福國小拚年底達百校

新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今早視察三重區永福國小人行環境改善成果表示，市府已完成97校通學廊...

枯水期供水不穩 新北水利局升級烏來偏鄉用水設施

新北市烏來區因地勢陡峭，部分聚落仍以簡易自來水系統取用山泉水，近年又受極端氣候影響，枯水期供水不穩時有所見。為改善偏鄉用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。