議員包場電影《大濛》淡水放映 以影像回望台灣歷史
為持續深化地方社群對台灣歷史記憶與民主價值的理解，新北市議員鄭宇恩攜手新北市台灣北海民主韌性協會，在淡水禮萊國賓影城舉辦電影《大濛》包場放映活動，邀請民眾一同走進電影院，回望那段台灣不該被遺忘的歷史。
市議員鄭宇恩表示，《大濛》榮獲第62屆金馬獎五項大獎，以細膩而深刻的敘事手法，描繪白色恐怖時期下的個人命運與時代陰影，透過兄妹之間的情感連結，呈現人在高壓與恐懼之中，仍努力守護尊嚴與希望的身影。觀影現場氣氛沉靜而專注，許多民眾在電影結束後深受觸動。
新北市議員鄭宇恩表示，希望藉由電影包場的方式，讓更多人有機會重新理解台灣歷史中那些被壓抑、被遺忘的片段，並在集體觀影的過程中，彼此陪伴、共同思考民主的來時路。活動當天也特別感謝台灣北海民主韌性協會的協助與支持，未來也將持續以文化、影像與公共議題結合的方式，推動更多貼近生活的民主行動，讓歷史被記得、讓價值被延續。
