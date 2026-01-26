淡水區河畔捨光文創園區開幕 重啟海關碼頭美食風景

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
河畔捨光文創園區開幕，希望能夠在兼顧文化景觀的同時，讓園區能夠做更多元的運用。 圖／紅樹林有線電視提供
河畔捨光文創園區開幕，希望能夠在兼顧文化景觀的同時，讓園區能夠做更多元的運用。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區的海關碼頭，不僅是一處歷史場域，同時也是對外開放的公共空間，該處自去年由新北市淡水古蹟博物館標租後，由運博國際股份有限公司進行經營，並且舉辦盛大的河畔捨光文創園區開幕儀式，園方指出，園區內有許多的文創美食，期盼能夠為海關碼帶來更不一樣的榮景。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，海關碼頭是歷史古蹟空間場域，整個空間的活化及運用，在文化規範與實際需求間不斷的在調整，希望能夠在兼顧文化景觀的同時，讓園區能夠做更多元的運用，另外在淡江大橋開通後，也能夠串連淡水老街的遊客，成為一個帶狀觀光景點的發展。

新北市議員蔡錦賢也表示，透過淡水海關碼頭的重新開幕，將裡頭活化有餐廳美食，一改過去的樣貌，期盼能夠為地方帶來更不一樣的觀光發展。此外園區內也有許多的餐廳，包括了火鍋、日式料理、還有義式餐廳等等，都能夠在河畔第一排欣賞淡水的美景，也能夠在用餐的同時看到淡江大橋，希望讓淡水海關碼頭成為串連觀光重要景點。

