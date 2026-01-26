北市中正萬華選情多變 藍綠兩黨各有挑戰

台北市中正萬華市議員共有8席，分別為藍營4席、綠營3席、第三勢力有1席空間。藍綠兩黨在該區的初選方式採計不同，藍營又有自家應曉薇的官司，以及民眾黨吳怡萱來襲而有變數；綠營則是面對話題量十足的新人馬郁雯，採全部初選，也讓現任議員不敢鬆懈。

國民黨北市中正萬華選區現有4席議員，新人就分別有台北市前副發言人郭音蘭、罷免吳沛憶的領銜人李孝亮、前空軍副司令張延廷及前里長周世雄。目前現任議員無需參加初選，由4位新人參加初選，據了解，若以相關的加權，李孝亮可能最高，其次則為郭音蘭，而初選辦法可能於2月上旬公布。

藍營地方人士表示，除了先等初選辦法之外，另一個變數則是深陷官司的應曉薇，「雖然大家傳言要給女兒接棒，但是女兒在跑行程時都未明講要接衣缽。」雖然應曉薇的官司宣判是在3月26日，但若初選辦法在2月上旬確立，頂多等一個多月到3月上旬也該登記。

他說，「不太可能為了應曉薇等到3月26日判刑後，再看是要本人或女兒來登記參選吧？」加上女兒應佳妤也尚未入黨，即便參選也不難以披上藍營身份，且應曉薇官司的問題，地方上名聲已受到影響，藍營也是要保住黨的形象。

地方人士也說，「那應曉薇繼續選，那新舊議員要不要全部參加初選？」目前就等初選辦法出爐後，相關態勢才會更加明顯。

另一方面，民進黨中正萬華市議員共有3席空間，在綠營吳沛憶選上立委後多出了1席。不過，民進黨採現任和新人都要參加初選，尤其新人又有話題量十足的前記者馬郁雯，以及在地出身的康家瑋、評論員張銘祐，也讓現任議員不能鬆懈。