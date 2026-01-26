快訊

不甩職場霸凌、特權辦公室爭議 總統府今派高金枝掌司法院秘書長

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

北市中正萬華選情多變 藍綠兩黨各有挑戰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員應曉薇（中後），頻頻傳出女兒應佳妤（中）要參選。本報資料照片
國民黨北市議員應曉薇（中後），頻頻傳出女兒應佳妤（中）要參選。本報資料照片

台北市中正萬華市議員共有8席，分別為藍營4席、綠營3席、第三勢力有1席空間。藍綠兩黨在該區的初選方式採計不同，藍營又有自家應曉薇的官司，以及民眾黨吳怡萱來襲而有變數；綠營則是面對話題量十足的新人馬郁雯，採全部初選，也讓現任議員不敢鬆懈。

國民黨北市中正萬華選區現有4席議員，新人就分別有台北市前副發言人郭音蘭、罷免吳沛憶的領銜人李孝亮、前空軍副司令張延廷及前里長周世雄。目前現任議員無需參加初選，由4位新人參加初選，據了解，若以相關的加權，李孝亮可能最高，其次則為郭音蘭，而初選辦法可能於2月上旬公布。

藍營地方人士表示，除了先等初選辦法之外，另一個變數則是深陷官司的應曉薇，「雖然大家傳言要給女兒接棒，但是女兒在跑行程時都未明講要接衣缽。」雖然應曉薇的官司宣判是在3月26日，但若初選辦法在2月上旬確立，頂多等一個多月到3月上旬也該登記。

他說，「不太可能為了應曉薇等到3月26日判刑後，再看是要本人或女兒來登記參選吧？」加上女兒應佳妤也尚未入黨，即便參選也不難以披上藍營身份，且應曉薇官司的問題，地方上名聲已受到影響，藍營也是要保住黨的形象。

地方人士也說，「那應曉薇繼續選，那新舊議員要不要全部參加初選？」目前就等初選辦法出爐後，相關態勢才會更加明顯。

另一方面，民進黨中正萬華市議員共有3席空間，在綠營吳沛憶選上立委後多出了1席。不過，民進黨採現任和新人都要參加初選，尤其新人又有話題量十足的前記者馬郁雯，以及在地出身的康家瑋、評論員張銘祐，也讓現任議員不能鬆懈。

綠營地方人士說，目前預計初選時間會落在3到4月上旬，目前以新人來說，馬郁雯的加權會是最高，「議員選區就是和自家黨的分票，保守評估現在是5搶3席。」只能說各自努力，得到選民認同來參選。至於民眾黨吳怡萱參選，他說，基本上不在評估之內，對於藍營的影響恐較大。

民眾黨新聞部前主任吳怡萱（右）投入台北市中正萬華議員選戰。本報資料照片
民眾黨新聞部前主任吳怡萱（右）投入台北市中正萬華議員選戰。本報資料照片
前媒體人馬郁雯在黨內初選可獲得新人加權。本報資料照片
前媒體人馬郁雯在黨內初選可獲得新人加權。本報資料照片

議員 藍營 新人

延伸閱讀

當中正萬華母雞 鍾小平率新人賣菜 曝這原因出線時程晚

花500萬買愛馬「王子」？友人闢謠 應曉薇：被霸凌已是日常

藉聲援黃呂錦茹罵鍾小平 應曉薇：三進三出國民黨小瓶子

被傳有意代母出征遭點「特權代表」 應曉薇女兒應佳妤回擊了

相關新聞

電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北市等各縣市過去祭出「停話」手段，讓行為人知難而退，數量也大幅減少。不過「電信法」今...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

北市中正萬華選情多變 藍綠兩黨各有挑戰

台北市中正萬華市議員共有8席，分別為藍營4席、綠營3席、第三勢力有1席空間。藍綠兩黨在該區的初選方式採計不同，藍營又有自...

新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少至撕去54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張...

新北通學廊道完成97校 侯友宜視察永福國小拚年底達百校

新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今早視察三重區永福國小人行環境改善成果表示，市府已完成97校通學廊...

枯水期供水不穩 新北水利局升級烏來偏鄉用水設施

新北市烏來區因地勢陡峭，部分聚落仍以簡易自來水系統取用山泉水，近年又受極端氣候影響，枯水期供水不穩時有所見。為改善偏鄉用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。