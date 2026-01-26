120件珍稀礦石齊聚 瑞芳區黃金博物館「說石話」特展登場

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
展覽規劃五大單元，從科學、文化到歷史層面呈現石頭的價值，展品包含日本翡翠、銀礦，以及國內博物館與私人收藏的珍貴礦物與玉器。 圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館推出「說石話—石頭的身世與故事」特展，以「石頭是什麼」為主題，並集結超過120件珍貴礦石展品，且首度與日本及國內多家博物館跨國合作，展現石頭在自然、文化與人類文明中的重要角色。

本次特展與國內外博物館及藏家合作，精選120件礦物展品，結合地球科學、考古與產業歷史，並透過多媒體互動展示，讓民眾輕鬆認識石頭的來源與對人類社會的影響。

展覽規劃五大單元，從科學、文化到歷史層面呈現石頭的價值，展品包含日本翡翠、銀礦，以及國內博物館與私人收藏的珍貴礦物與玉器，完整展現石頭從自然形成到人類應用的故事，並提供語音導覽等互動體驗。

此外，黃金博物館也與日本世界地質公園及多家國內博物館交流合作，分享地質與文化資產保存經驗，並舉辦主題沙龍，邀請台日學者進行跨領域對談，深化展覽內涵。

