北海岸弱勢關懷協會攜手慈玄宮 發放物資溫暖弱勢家戶

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
今年發放物資的對象超過150戶，不只是萬里有需要的家戶可以受惠，整個北海岸石門、金山有需要的民眾也會被通知來領取物資。 圖／紅樹林有線電視提供
北海岸弱勢關懷協會每年都會號召善心團體來到萬里發放物資，連續十多年不間斷，隨著年節腳步接近，今年再度攜手虛空無極慈玄宮集合善心來到萬里，要在歲末發送物資給北海岸的弱勢家戶，而這些物資也相當應景，從白米、糕點、生活用品到紅包都有，就是希望這些實用的物資能夠陪伴弱勢家戶溫暖過年。

虛空無極慈玄宮侯歆妍說，每年都會協助邀集善心團體也是慈玄宮的師兄姐來到北海岸，將溫暖送到萬里、金山石門的弱勢民眾手中，今年特別的是因為天氣寒涼有多準備保暖物資，讓需要的弱勢家戶可以身心都溫暖、過一個衣食無憂的好年。

萬里區長黃雱勉表示，在北海岸弱勢關懷協會的協助下，今年發放物資的對象超過150戶，不只是萬里有需要的家戶可以受惠，整個北海岸石門、金山有需要的民眾也會被通知來領取物資，希望讓透過這樣的善舉能夠讓北海岸需要幫助的家戶們都能感受到來自社會的正向與溫暖。

萬里 石門 金山

