2026樂活夜櫻1/30歡樂獻映

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

2026樂活夜櫻季的首場活動將於1月30日在內湖樂活公園正式展開，展期至2月22日。公園處表示，樂活公園在燈光點綴下成為夜間限定的賞櫻場域，邀請市民朋友在音樂、光影與花景交織的氛圍中，走入一場屬於春天的夜間視覺饗宴。

公園路燈工程管理處處長藍舒凢表示，今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，不僅有浪漫的櫻花步道，更在樂活公園內精心妝點了多樣化的裝置藝術與繽紛草花。並透過光影設計，讓藝術與植栽交織出視覺層次，這不僅是一場視覺盛宴，更結合了音樂、藝術與永續理念，重新定義夜櫻的迷人姿態，誠摯邀請民眾走進公園，親身體驗這場別具心裁、充滿層次感的春夜美學之旅。

花卉試驗中心主任林育正表示，為迎接花季開幕，特別規劃主題式活動，現場音樂與表演節目穿插，包含內湖在地學校音樂、舞蹈演出以及專業表演團體的人聲演唱，讓藝術表演自然融入花季景觀，陪伴民眾在夜櫻樹下駐足、漫步與停留。同時，主題式活動當日亦將設置風格市集，提供輕食與特色小點，讓民眾在賞花之餘，能透過味覺延續春夜的熱鬧氛圍。

