新莊北側知識產業園區轉運站 119年完工啟用

新北市政府26日與宏匯環三份有限公司簽訂「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」開發契約；新北市長侯友宜表示，這是新北市又一座BOT複合型轉運站，將引進超過86億元民間投資，預計今年底動工、119年完工啟用，為新北市公共運輸發展再添重要里程碑。

侯友宜市長指出，轉運站規劃興建17個大客車月台及候車設施，並提供874格汽車停車位與1,069格機車停車位，同時打造大型景觀平台及立體人行動線，串聯周邊基地及捷運場站，強化轉乘效能及兼顧行人安全，提升整體交通便利性。

侯友宜市長進一步說明，本案開發基地面積約1.5公頃，位於捷運新北產業園區站交會點，且鄰近國道1號，交通區位條件優越，未來將與美國GP建築設計有限公司合作，打造取得黃金級綠建築及智慧建築標章的複合型轉運站。完工後，將承接原三重轉運站38條非通勤型中長途國道客運路線，預估國道客運全日旅次起迄量約7,100人次，不僅可有效提升區域公共運輸服務量能，更可充分發揮雙捷運結合機場捷運預辦登機的交通優勢，成為國內外旅客停留與轉乘的重要節點。

交通局長鍾鳴時並指出，配合轉運站整體開發，交通局已研擬調整周邊福慧路的車道配置，並檢討多條大客車可行的替代進離場動線，以降低對地區交通影響；同時，市府也正辦理「擴大楓江附近地區都市計畫」檢討整體地區交通路網，爭取將福慧路由15公尺拓寬至20公尺，並於新五路預留公車優先道等相關相交通配套措施。

交通局表示，這是新北市交通局首次以促參BOT模式推動的交通轉運站建設，期望透過宏匯團隊豐富的促參經驗，導入民間創新經營與管理模式，配合基地周邊都市發展，打造兼具公共運輸轉運、商業與休閒機能的複合型轉運站，成為新北市重要的交通與觀光新地標。

