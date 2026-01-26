快訊

馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

非直轄市警察繁重加成 童子瑋：可能春節前核定

中央社／ 基隆26日電

基隆市議會議長童子瑋今天說，內政部警政署正在修正非直轄市警察繁重加成細節，目標春節前獲行政院核定；基隆市長謝國樑表示，如果通過，基隆市政府會在追加預算案編列經費。

基隆市警察局上午辦理第三、四分局卸任、新任分局長聯合交接布達典禮，由謝國樑主持，童子瑋等到場觀禮。

童子瑋受訪說，繁重加成對非直轄市基層警員非常重要，他不斷奔波行政院、警政署與行政院人事行政總處爭取，據他了解，警政署正在修正相關細節，目標春節前獲行政院核定，屆時各縣市政府就能編列預算案，訂定繁重級別，開始發放繁重加成。

謝國樑受訪表示，感謝童子瑋與基隆警察局長林信雄等為繁重加成努力，如果如童子瑋所指順利通過，相關經費市府會編列在追加預算案，中央、地方一起努力配合，讓警察有更好待遇。

現行警察人員警勤加給最多可領新台幣9700元，直轄市除警勤加給，可多領繁重加成，以新北市政府警察局為例，依所屬機關勤務繁重狀況，區分繁重、較重與單純等級支給繁重加成，最多9700元。

鄰近基隆的新北警察局金山分局及瑞芳分局為「單純」級別，外勤警員可支給7760元或4850元（值宿所），而基隆警員無這筆繁重加成，加上工作量日益增加等，近年基層警力、初階警官有流失情況。

行政院 警察

延伸閱讀

謝國樑主持警分局長交接談交通 努力打造行經斑馬線減速駕駛文化

謝國樑童子瑋警局交手 童拋向中央爭取繁重加給 謝說如果成真會編列

童子瑋質疑外師駐點變巡迴 基市：因中央刪減補助

童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

相關新聞

電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北市等各縣市過去祭出「停話」手段，讓行為人知難而退，數量也大幅減少。不過「電信法」今...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少至撕去54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張...

新北通學廊道完成97校 侯友宜視察永福國小拚年底達百校

新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今早視察三重區永福國小人行環境改善成果表示，市府已完成97校通學廊...

枯水期供水不穩 新北水利局升級烏來偏鄉用水設施

新北市烏來區因地勢陡峭，部分聚落仍以簡易自來水系統取用山泉水，近年又受極端氣候影響，枯水期供水不穩時有所見。為改善偏鄉用...

影／基隆土石崩塌謝國樑勘災 盼2天假日趕工復原

山陀兒颱風在基隆降下豪雨，導致多處淹水、土石崩塌，基隆市長謝國樑今早到地方勘災及了解復原工程進度，他表示已請工程單位儘速...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。