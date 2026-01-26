非直轄市警察繁重加成 童子瑋：可能春節前核定

基隆市議會議長童子瑋今天說，內政部警政署正在修正非直轄市警察繁重加成細節，目標春節前獲行政院核定；基隆市長謝國樑表示，如果通過，基隆市政府會在追加預算案編列經費。

基隆市警察局上午辦理第三、四分局卸任、新任分局長聯合交接布達典禮，由謝國樑主持，童子瑋等到場觀禮。

童子瑋受訪說，繁重加成對非直轄市基層警員非常重要，他不斷奔波行政院、警政署與行政院人事行政總處爭取，據他了解，警政署正在修正相關細節，目標春節前獲行政院核定，屆時各縣市政府就能編列預算案，訂定繁重級別，開始發放繁重加成。

謝國樑受訪表示，感謝童子瑋與基隆警察局長林信雄等為繁重加成努力，如果如童子瑋所指順利通過，相關經費市府會編列在追加預算案，中央、地方一起努力配合，讓警察有更好待遇。

現行警察人員警勤加給最多可領新台幣9700元，直轄市除警勤加給，可多領繁重加成，以新北市政府警察局為例，依所屬機關勤務繁重狀況，區分繁重、較重與單純等級支給繁重加成，最多9700元。

鄰近基隆的新北警察局金山分局及瑞芳分局為「單純」級別，外勤警員可支給7760元或4850元（值宿所），而基隆警員無這筆繁重加成，加上工作量日益增加等，近年基層警力、初階警官有流失情況。