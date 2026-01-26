新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少至撕去54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張錦堂長期帶領鄰里巡守隊與環保志工清除違規小廣告，每個月可撕超過10公斤，過程還要跟違規業者鬥智、鬥勇，雖曾因「撕太兇」遭業者跟蹤威脅，為了鄰里環境，他仍持續執行，否則「貼成這樣真的很難看」。

板橋大豐里鄰近重慶黃昏市場，人潮眾多，張錦堂說，市場周邊電線桿、居民門口成為違規張貼熱點，里內幾乎天天都有人來貼，周五更是高峰期，就是鎖定周末在家的居民，大多是不動產買賣廣告。

張錦堂也觀察，張貼者多選在中午居民午休時行動，過去騎乘機車張貼，近年為避免車牌被拍照舉發，改以步行或騎自行車方式，張貼地點選擇相當精準，五樓以下老舊公寓周邊最常成為目標，大樓則相對較少，「他們知道哪些住戶比較有買賣房屋需求」，內容多半標榜樓層、價格差異，試圖吸引民眾注意，除知名房仲會貼，個體戶也很多。

不過身為小廣告清除達人，張錦堂也承受不小壓力，里內志工包括他曾因撕得太兇，遭張貼廣告者尾隨回家並出言威脅，甚至被嗆「你們這樣撕，我們根本無法賺吃」，為避免正面衝突，他也提醒志工，廣告張貼後不立即撕除，改採固定時間集中清理，如早上6時前，與晚上10時後兩個時段。

張錦堂說，若沒有持續處理，整個里很快就會被貼滿「貼成這樣真的很難看」，為維護鄰里環境與市容，即使面對威脅，他仍會選擇持續執行清除工作。