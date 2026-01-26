快訊

馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府與民眾合作，去年共計撕除54萬張違規小廣告。圖／新北市環保局提供
新北市府與民眾合作，去年共計撕除54萬張違規小廣告。圖／新北市環保局提供

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少至撕去54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張錦堂長期帶領鄰里巡守隊與環保志工清除違規小廣告，每個月可撕超過10公斤，過程還要跟違規業者鬥智、鬥勇，雖曾因「撕太兇」遭業者跟蹤威脅，為了鄰里環境，他仍持續執行，否則「貼成這樣真的很難看」。

板橋大豐里鄰近重慶黃昏市場，人潮眾多，張錦堂說，市場周邊電線桿、居民門口成為違規張貼熱點，里內幾乎天天都有人來貼，周五更是高峰期，就是鎖定周末在家的居民，大多是不動產買賣廣告。

張錦堂也觀察，張貼者多選在中午居民午休時行動，過去騎乘機車張貼，近年為避免車牌被拍照舉發，改以步行或騎自行車方式，張貼地點選擇相當精準，五樓以下老舊公寓周邊最常成為目標，大樓則相對較少，「他們知道哪些住戶比較有買賣房屋需求」，內容多半標榜樓層、價格差異，試圖吸引民眾注意，除知名房仲會貼，個體戶也很多。

不過身為小廣告清除達人，張錦堂也承受不小壓力，里內志工包括他曾因撕得太兇，遭張貼廣告者尾隨回家並出言威脅，甚至被嗆「你們這樣撕，我們根本無法賺吃」，為避免正面衝突，他也提醒志工，廣告張貼後不立即撕除，改採固定時間集中清理，如早上6時前，與晚上10時後兩個時段。

張錦堂說，若沒有持續處理，整個里很快就會被貼滿「貼成這樣真的很難看」，為維護鄰里環境與市容，即使面對威脅，他仍會選擇持續執行清除工作。

廣告 衝突 新北

延伸閱讀

電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

新北市圖邀過年大掃除捐書 推閱讀福袋盲借好書

新北新莊北側知識產業園區轉運站BOT案 119年完工

新北首創候用校長AI認證 培育智慧校園新世代領航者

相關新聞

電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北市等各縣市過去祭出「停話」手段，讓行為人知難而退，數量也大幅減少。不過「電信法」今...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

新北里長月撕10公斤小廣告 遭業者威脅仍持續執行

過去違規小廣告猖獗，新北市曾一年撕去上百萬張，去年已改善減少至撕去54萬張，有賴清潔隊員與鄰里志工協助。板橋區大豐里長張...

新北通學廊道完成97校 侯友宜視察永福國小拚年底達百校

新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今早視察三重區永福國小人行環境改善成果表示，市府已完成97校通學廊...

枯水期供水不穩 新北水利局升級烏來偏鄉用水設施

新北市烏來區因地勢陡峭，部分聚落仍以簡易自來水系統取用山泉水，近年又受極端氣候影響，枯水期供水不穩時有所見。為改善偏鄉用...

影／基隆土石崩塌謝國樑勘災 盼2天假日趕工復原

山陀兒颱風在基隆降下豪雨，導致多處淹水、土石崩塌，基隆市長謝國樑今早到地方勘災及了解復原工程進度，他表示已請工程單位儘速...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。