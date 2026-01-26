電信法遭廢止 地方打擊違規小廣告強制力減低

違規小廣告四處亂貼，破壞城市景觀，新北市等各縣市過去祭出「停話」手段，讓行為人知難而退，數量也大幅減少。不過「電信法」今年起廢止，現行「電信管理法」沒有相關授權條文，地方政府現無法直接要求電信公司停話，只能改依「廢棄物清理法」通知電信業者依業者與民眾間「服務契約」辦理停話，強制力降低，民眾憂心小廣告之亂恐再起。

新北市府過去依照電信法授權，制定「新北市政府環境保護局處理民眾違反電信法案件裁罰基準」，針對違反廢棄物清理法的違規小廣告業者除罰款外，還能將上頭聯絡電話祭出最高「停話12個月處分」。

新北市2024年共計依法停話632件，不過國家通訊傳播委員會陸續廢止電信法，環境部去年10月來函轉知地方環保機關辦理違反廢棄物清理法停話業務執法依據疑義，新北2025年停話減少至510件。

新北市環保局回應，過去執行停話處分是依電信法開立停話處分書，直接通知廣告上的電話所有人及電信業者辦理，法令廢止，相關裁罰基準一併失效，但目前可依違反「廢棄物清理法」，通知電信業者依雙方服務契約為依據，辦理最長6個月停話，雖去年停話案件數相對減少，是否與法令廢止有關，他們認為關聯性不大。

環保局指出，停話是管制違規張貼小廣告行為重要且有效手段，實務上清潔隊針對違規廣告物上標示的行動電話或市話號碼進行拍照採證、記錄與電話查證後，辦理停話作業。

對於利器減少，環保局說，已建議環境部能協助與其他部會協商，提供具體的法源依據，以維持違規廣告停話處分執行效力外，也已研議將違規廣告物停話措施納入新北市環境維護管理自治條例。

環保局也說，他們也與地政局合作，針對房仲相關違規廣告加強查處，自108年起，由各區清潔隊蒐集並查證未註明經紀業名稱的違規廣告物，移請地政局依「不動產經紀業管理條例」告發，去年共移送16件。

環保局也持續透過巡查與全民參與方式減少小廣告亂象，由各區清潔隊加強巡查、即時撕除外，每年也舉辦「全民撕小廣告」系列活動，鼓勵民眾共同參與，去年活動期間，民眾合計撕除超過54萬張違規小廣告。