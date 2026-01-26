新北市圖邀過年大掃除捐書 推閱讀福袋盲借好書

快訊

中央社／ 新北26日電

新北市立圖書館今天發布新聞稿表示，歲末年終大掃除，邀民眾捐出家中書籍，捐100本可免費到府載運，另推出閱讀福袋，精選5本好書讓讀者「盲借」，春節期間享受閱讀樂趣。

圖書館說，邀民眾捐出家中不再閱讀的書，參與新北漂書活動，圖書館會將所有募集的好書置放各漂書站點，供春節返鄉及過年出遊民眾取閱，而2月2日到12日只要捐100本，可免費到府載運。

圖書館表示，2月9日到13日準備「年節閱讀福袋」，每袋精選5本適合春節閱讀好書，透過盲借活動增添過年儀式感，也能讓讀者接觸不同類型書籍。

圖書館也推出「好書上桌．幸福滿桌」漂書活動，準備文學小說、烹飪、手作、旅遊與兒童圖書等豐富「書香年菜」，只要喜歡就可免費帶回家。

圖書館長吳佳珊說，為讓讀者春節享受閱讀樂趣，新北29區圖書分館共準備超過1萬本熱門新書，及上千部強檔影片、動畫，春節期間（2月7日到23日）借閱冊數從30本提高到40本且延長借閱期限，可於春節後再歸還。

