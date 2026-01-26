新北新莊北側知識產業園區轉運站BOT案 119年完工

新北市政府今天舉辦「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」簽約儀式；市長侯友宜表示，全案預計今年底動工、119年完工啟用。

市府今天在新北新莊凱悅嘉軒酒店舉辦簽約儀式，在市長侯友宜見證下，由交通局長鍾鳴時和宏匯集團董事長許崑泰完成簽約。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新莊北側知識產業園區轉運站位於雙捷運系統的中心點，也是機場捷運的登機口，不僅是北台灣的中心點，未來將成為最重要交通客運的樞紐。

他表示，未來會配合轉運站的新建，調整新莊福慧路、新五路及附近楓江都市計畫區，讓這個地方更蓬勃發展，也能夠帶動溪北跟溪南的平衡，更讓這個地方成為經濟產業的中心點。將引進超過新台幣86億元民間投資，預計今年底動工、119年完工啟用。

交通局表示，轉運站規劃興建17個大客車月台及候車設施，並提供874格汽車停車位與1069格機車停車位，同時打造大型景觀平台及立體人行動線，串聯周邊基地及捷運場站，強化轉乘效能及兼顧行人安全，提升整體交通便利性。