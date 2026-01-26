雙北AI公車站長阿明再測3週 20站乘客可踴躍提問

台北市交通局今天表示，繼去年8月首創「雙北AI公車站長阿明」辦理4站1週快閃訓練，即起到2月13日展開第二期20站3週訓練，語音辨識優化並可提供多元搭乘方案，盼乘客踴躍提問。

為減輕駕駛長既要開車、又要回答乘客詢問的工作負擔，雙北市交通局、台北市公車聯營管理委員會、新北市公共汽車客運商業同業公會聯手導入人工智慧（AI）技術，民國114年8月11日起辦理第一期AI站長阿明快閃訓練，計捷運市政府站、台北車站鄭州、板橋公車站及捷運淡水站共4站。

AI須不斷實測學習，北市交通局今天向媒體發布「雙北AI公車站長」擴大試辦活動即起開跑，為期3週。交通局公運處科長張耿禎說，這次擴大至20個站點，是駕駛長們評估最多乘客提問之處，雙北各10站。

張耿禎說，跟第一期訓練不同的是，第二期訓練針對上次活動收集到乘客意見做過修正，語意辨識度優化，能更清楚掌握問題；同時優化手機版APP，讓直接詢問時更順暢，還可提供多元乘車方案讓乘客選擇。

他說，相對於使用Google地圖，民眾必須下載APP，並輸入起、訖地點，不善這類操作者使用不便；站長阿明的使用只要掃描站點張貼的QR Code，開口提問即可，且這次不僅提供路線圖，例如問公車612有沒有到某一站，除會回答「有」，還會告知下車站位、預估到站時間。

對於長輩或有鄉音、台灣國語，開發此軟體的華夏科技說明，有收集過的口音，都有進行辨識度優化。

針對頗多日、韓籍遊客訪台，也有長輩只會說台語，張耿禎說，台語腔調多元，且尚無成熟大語言模型，等未來有會再納入評估；其次，日、韓遊客自助旅行才會搭乘公車，這類遊客幾乎都會英語或中文，所以先讓站長阿明專注於中、英語言成熟運作，未來再評估。

即日起實測站點，台北市包含市政府（松壽往西）、捷運大安站（信義往西）、捷運西門站（往北）、捷運西門站（往南）、捷運南京復興站（往西）、捷運民權西路站（往東）、民權中山路口（往東）、台北小巨蛋（往南）、台電大樓（往北）及台大醫院（往北）。

新北市計有捷運淡水站（往東）、捷運蘆洲站（往北）、捷運輔大站（往西）、捷運永寧站（往北）、捷運七張站（往北）、新北板橋公車站（第一月台往北）、林口轉運站（第一月台往北）、區民廣場（往東）、恩主公醫院（往西）及汐止（往東）。