春節採買尾牙確保公安 北市無預警抽查百貨賣場餐廳

中央社／ 台北26日電

台北市建管處今天表示，為確保各大型百貨賣場餐廳，因應春節前夕的採買及尾牙活動人潮，無預警抽查場所公共安全至2月9日止，目前抽查地點皆無違規。

台北市建築管理工程處發布新聞資料提及，農曆春節連假將屆，各大型百貨賣場及大型餐廳為因應採買及辦尾牙等活動，在短時間內常湧入大量人潮。

建管處為確保民眾在春節期間與前夕的購物及用餐安全，自1月21日至2月9日針對台北市大型百貨賣場及餐廳進行無預警公共安全動態檢查，預定抽查43處。

建管處統計從21日至今，抽查場所皆符合規定。建管處表示，以過去稽查經驗，大型百貨賣場及餐廳違規樣態包含阻礙逃生通道，業者會堆雜物在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，影響避難；另外就是防火設備不全，包括防火區劃缺失或鐵門故障。

北市建管處長虞積學透過新聞資料說明，此次執行大型百貨賣場及餐廳公安聯檢，目的不在開罰，是要提醒相關業者重視維護場所公共安全，落實平時場所管理。

他說，相關場所經公安檢查發現不符規定事項，可依法開罰新台幣12萬元，屆期經複查未合格，可加重罰鍰至30萬元；北市府各單位將持續聯合擴大突擊稽查各類型消費場所，如查獲場所有公安違規，絕不寬貸。

建管處表示，大型賣場等業者勿任意堆雜物及貨品在安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙逃生動線而造成公共危險；民眾若發現不法，可撥市民熱線1999檢舉，經查獲會依建築法重罰業者，替民眾消費環境公共安全把關。

