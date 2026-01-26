新北通學廊道完成97校 侯友宜視察永福國小拚年底達百校

新北市政府積極推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今早視察三重區永福國小人行環境改善成果表示，市府已完成97校通學廊道改善工程，三重尚有2處同步施工，預計今年底可如期達成100校目標，為孩子打造「平安上學去、安心回家來」的安全通行路徑，實踐人本城市理念。

侯友宜指出，通學廊道是孩子每日通行最重要的道路之一，上任以來即將此列為重點政策，原規畫改善80校，因應都會區實際需求再提升至100校。他強調，改善不只讓學童受益，也讓社區居民共享更友善的步行空間。市府近年已累計改善約40公里通學廊道，投入經費約16億元，施工多位於人潮密集的都會型環境，工程挑戰高，但仍持續推進；未來也將持續爭取中央「永續提升人行安全計畫」補助，加速人本環境建設。

新北市工務局長馮兆麟表示，新北自108年啟動通學步道改善計畫，至今完成97校，其中41案爭取中央前瞻與校園周邊改善補助約6億元，累計改善總長度40.56公里、面積94506平方公尺，每日受惠師生逾16萬人。改善作業透過道路巡查、校方與里長反映及民眾建議等多元管道蒐集意見，經專業評估後逐案施作，確保內容貼近實際需求，後續仍將持續擴大推動。

養工處長鄭立輝說明，永福國小周邊鄰近住宅、公園及商業設施，人行道使用頻繁，過去因私人建物占用與植栽設施壓縮空間，淨寬不足影響通行安全。本次改善範圍涵蓋下竹圍街、永福街及永福街72巷，改善長度約556公尺，透過設施整併與樹木移植，完工後人行道淨寬提升至1.5公尺以上，大幅改善行走空間。