枯水期供水不穩 新北水利局升級烏來偏鄉用水設施
新北市烏來區因地勢陡峭，部分聚落仍以簡易自來水系統取用山泉水，近年又受極端氣候影響，枯水期供水不穩時有所見。為改善偏鄉用水環境，新北市水利局投入570萬元，推動忠治里及福山里卡拉模基簡易自來水系統改善工程，現均已完工並全面通水，提升供水穩定度，讓121戶居民生活用水更有保障。
水利局表示，忠治里及福山里卡拉模基地區原有簡易自來水系統，因取水設施老舊、蓄水量不足及管線年久失修，於颱風豪雨或枯水期間，常發生管線破損、水質混濁及供水不穩等情形。改善工程依地方實際需求，由烏來區公所協助尋覓較為穩定且豐沛的水源，並設置取水口及攔水堰，增設不鏽鋼蓄水塔，同時加裝排氣閥、排砂閥並更新輸水管線等設施，藉由提升蓄水與輸配水能力，強化整體供水韌性，因應氣候變遷帶來的用水挑戰。
忠治里長黃忠信說，金堰地區地勢較高，里民生活用水多仰賴簡易自來水系統，但因設備老舊、管線長期磨損，每逢豪雨濁度升高時即容易停水，對生活造成不便。感謝市府願傾聽地方需求，補助經費改善系統設備，完工後水質明顯改善、水壓也更加穩定。
福山里卡拉模基簡水系統管委會王龍興委員表示，卡拉模基地區居民分散居住於山坡地，過去簡易自來水系統維護不易，颱風期間常因管線破裂導致濁水流入蓄水池，影響用水品質。市府補助改善工程後，不僅大幅提升居民用水穩定度，也讓後續維護作業更加順利。
新北市幅員遼闊，城鄉與地理條件差異甚大，水利局長宋德仁說，對於仍無法使用自來水的山區及偏遠地區，市府將持續透過補助方式，協助地方改善簡易自來水系統，並滾動檢討各地用水需求，逐步提升供水穩定度，確保市民無論身處何地，都能享有安全無虞的生活用水。
