快訊

男神現身婚禮 許光漢「改名許光漢典」慘遭打槍…Lulu放閃：還是要嫁漢典

抽到捧花表情超驚恐！曾莞婷嚇喊「我還不想結」 王偉忠爆Lulu想生5個

台北士林官邸2/26展鬱金香 從荷蘭日本引進11萬株

中央社／ 台北25日電

台北市工務局今天指出，士林官邸鬱金香展將在2月26日到3月8日展出，主題為「浪漫滿園」，以荷蘭、日本逾11萬株花朵打造5大展區，入夜並可轉至圓山站或西門站欣賞火樹銀花。

台北市工務局發布資訊說明，每年吸引數十萬人造訪的士林官邸鬱金香展，今年將在農曆春節過後的2月26日登場，截至3月8日止，現場共打造5大展區，包含士林官邸公園大門口綠地、露天音樂座節點、主題園區、踏青區及西式庭園。

工務局公園路燈管理處園藝管理所主任王淑雅說，公園處除特別選用來自荷蘭及日本的26種以上鬱金香，並透過種植技術改良、冷藏處理，讓溫帶植物的鬱金香在亞熱帶的台灣綻放絢麗色彩；園藝景觀則採用層次堆疊手法呈現繽紛條帶花海，以超過11萬株的鬱金香，為情人們展現「浪漫滿園」的主題。

公園處說，這次展期橫跨元宵節，也與2月25日到3月15日舉辦的台北燈節重疊，提醒遊客可安排台北一日遊小旅行，白天徜徉在士林官邸欣賞滿園的鬱金香，就近也可到市定古蹟神農宮祈福，晚間則可搭乘捷運到圓山站或西門站，沈醉於火樹銀花燈海。

士林官邸 鬱金香

延伸閱讀

濁水溪馬拉松冠軍驚人身分曝光 竟是日本知名企業家二少

台南來亞大樓市府將強制拆除 所有權人不甘財產被剝奪提告遭駁回

曉劇場2026年首作「憂國」挑戰三島由紀夫禁忌作 連日本都不敢碰觸

國教署推國際教育 大安高工偕台北16校與日本東北六縣交流

相關新聞

刑警：電動或油電車 較能藏於無形

便衣刑警辦案都開偵防車盼藏於無形，許多刑警說，心目中最佳的偵防車希望是油電或電動車，比較安靜，在寂靜處埋伏時可幫上大忙，...

土方之亂 北市公共工程延宕

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀說，大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷移工程，原訂去年12月就應...

廣角鏡／新北林口17處路口 改LED路標

新北林口區受地形及氣候影響，清晨及深夜常出現濃霧，影響行車視線，交通局完成文化一路及重要聯外道路節點的LED內照式路名標...

6成同款 北市偵防車一眼被識破

北市警局偵防車近6成都是同款車，不少刑警指出，辦案時往往一眼就被識破，不是罪犯高明而是「太好認」，加上有的累犯還會記警車...

新北16.5%車輛屆滿汰換年限 靈鷲山捐贈貢寮區價值266萬清潔車

靈鷲山慈善基金會今天捐贈新北市環保局1輛價值266萬元的6立方公尺密封壓縮式垃圾車，投入貢寮區清潔隊協助強化收運作業量能...

「瘋子幹瘋事」 陳彥博深受極限攀岩家霍諾德啟發

世界知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台灣著名地標台北101，兩年前曾和霍諾德進行對談的台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。