台北收容所偕俠醫會義診 保障收容人健康權
為落實人道關懷精神，移民署北區事務大隊台北收容所今天攜手俠醫會共辦中醫義診活動，以保障收容人健康權，越南籍受收容人阿惠認為藉此有改善健康，也感受到異鄉溫情。
台北收容所下午透過新聞稿表示，社團法人俠醫會是結合專業醫師、醫事職業人員和志工組成的公益組織，秉持「醫者身、關懷心」俠義精神，透過定期出隊義診及社會回饋活動，提供相對弱勢者身體與心靈的支持。
同時，醫師在義診當天會悉心問診，佐以筋骨調理、物理治療、針灸及醫療衛教，為受收容人進行中醫內科、婦科及痠痛整復等治療，有效緩解病痛。
越南籍受收容人阿惠表示，自己到台北收容所後，有時會因想家而有失眠情形，並導致頭痛、精神不佳，經由此活動的醫師及推拿整復人員治療後，狀況已明顯改善，感謝義診活動，讓她身在異鄉也能感受到滿滿的溫暖。
台北收容所長盧重任說，移民署非常重視受收容人的人權與人道關懷，所以積極推動醫療照護，除每週定期安排醫護人員到所進行巡迴診療服務，近期更與三峽恩主公醫院簽訂醫療合作協議，結合地區醫院資源，擴大醫療量能，保障醫療權益。
另外，對於病況緊急或嚴重的受收容人，收容所依據所外就醫的作業流程與規範，即時安排受收容人所外就醫治療。
盧重任說，此次義診活動，更是對人道精神的具體實踐，讓受收容人於收容期間仍能獲得專業醫療照護，期望每人均能以健康的身心狀態返回母國。
