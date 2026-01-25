快訊

藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

春節防堵污水管有撇步 住家外堵塞可找清管達人

中央社／ 台北25日電

台北市工務局今天表示，農曆春節團圓圍爐，民眾擔心油脂結塊堵塞污水管，可在洗碗盤前先擦再洗、排水孔加裝濾網預防。若住家外部污水管堵塞，清管達人全年無休，可協助處理。

工務局衛生下水道工程處發布資訊，教市民如何享用春節圍爐年菜後，不用擔心碗盤清洗量多造成管線堵塞。冬季低溫容易使排入污水管的油脂結塊，形成堵塞。

衛工處營運管理科長劉容伶表示，原則為「截、濾、避、分」。一、攔截油脂，碗盤先用餐巾紙擦拭後再洗。二、在排水孔裝濾網，隔離菜渣、毛髮等進入管渠。三、勿將抹布、廚餘等倒入水槽或馬桶處理。四、僅限標示可投入馬桶的衛生紙適量丟入，其餘紙類不可。

衛工處指出，若春節期間家外部的公共污水管線堵塞，造成家中馬桶、落水頭溢流冒水，市民仍可撥打衛工處24小時清管專線（02）2596-8603，或台北市民當家熱線1999，24小時全年不打烊的「清管達人」會出動協助。

衛工處統計，114年共接獲1550件通報堵塞案件，而北市已布設逾272萬公尺污水管線，堵塞通報案件中約8成是過量油脂排入污水管線所致，冬天低溫更易發生，為此已趕在春節前針對士林夜市商圈、大安區光復南路260巷及內湖區內湖路一段737巷等堵塞熱區完成預防性清疏工作。

污水 馬桶 春節

延伸閱讀

全台逾百萬獨居戶！民團辦獨居老人圍爐 他打鼓、騎重機翻轉印象

斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

台南大內左鎮今明各請名家寫贈春聯 慶春節兼宣傳防災

家中櫥櫃太高難拿東西？整理達人教收納小技巧、不再手痠又浪費空間

相關新聞

刑警：電動或油電車 較能藏於無形

便衣刑警辦案都開偵防車盼藏於無形，許多刑警說，心目中最佳的偵防車希望是油電或電動車，比較安靜，在寂靜處埋伏時可幫上大忙，...

土方之亂 北市公共工程延宕

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀說，大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷移工程，原訂去年12月就應...

廣角鏡／新北林口17處路口 改LED路標

新北林口區受地形及氣候影響，清晨及深夜常出現濃霧，影響行車視線，交通局完成文化一路及重要聯外道路節點的LED內照式路名標...

6成同款 北市偵防車一眼被識破

北市警局偵防車近6成都是同款車，不少刑警指出，辦案時往往一眼就被識破，不是罪犯高明而是「太好認」，加上有的累犯還會記警車...

新北16.5%車輛屆滿汰換年限 靈鷲山捐贈貢寮區價值266萬清潔車

靈鷲山慈善基金會今天捐贈新北市環保局1輛價值266萬元的6立方公尺密封壓縮式垃圾車，投入貢寮區清潔隊協助強化收運作業量能...

北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

台北捷運昨公布日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。對此，北市港湖議員擬參選人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。