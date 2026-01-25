春節防堵污水管有撇步 住家外堵塞可找清管達人

台北市工務局今天表示，農曆春節團圓圍爐，民眾擔心油脂結塊堵塞污水管，可在洗碗盤前先擦再洗、排水孔加裝濾網預防。若住家外部污水管堵塞，清管達人全年無休，可協助處理。

工務局衛生下水道工程處發布資訊，教市民如何享用春節圍爐年菜後，不用擔心碗盤清洗量多造成管線堵塞。冬季低溫容易使排入污水管的油脂結塊，形成堵塞。

衛工處營運管理科長劉容伶表示，原則為「截、濾、避、分」。一、攔截油脂，碗盤先用餐巾紙擦拭後再洗。二、在排水孔裝濾網，隔離菜渣、毛髮等進入管渠。三、勿將抹布、廚餘等倒入水槽或馬桶處理。四、僅限標示可投入馬桶的衛生紙適量丟入，其餘紙類不可。

衛工處指出，若春節期間家外部的公共污水管線堵塞，造成家中馬桶、落水頭溢流冒水，市民仍可撥打衛工處24小時清管專線（02）2596-8603，或台北市民當家熱線1999，24小時全年不打烊的「清管達人」會出動協助。

衛工處統計，114年共接獲1550件通報堵塞案件，而北市已布設逾272萬公尺污水管線，堵塞通報案件中約8成是過量油脂排入污水管線所致，冬天低溫更易發生，為此已趕在春節前針對士林夜市商圈、大安區光復南路260巷及內湖區內湖路一段737巷等堵塞熱區完成預防性清疏工作。