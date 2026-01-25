快訊

土方之亂 北市公共工程延宕

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除，原訂去年12月就應完工，卻因挖出來的土石無處可倒，導致工程停擺。圖／議員王欣儀提供
北市大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除，原訂去年12月就應完工，卻因挖出來的土石無處可倒，導致工程停擺。圖／議員王欣儀提供

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀說，大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷移工程，原訂去年12月就應完工，卻因挖出來的土石無處可倒，導致工程停擺。北市府表示，行政院已協調台北港，提供另外土地，租給雙北市府共同使用。

王欣儀指出，北市是危老重建與都更需求最迫切的城市，土方去化需求極高，有工地已實質停工，清運成本更暴增，若市府持續被動等待中央解套，不僅公共工程將延宕、危老都更停滯，更恐引發房價再度飆升的強烈民怨，也不能讓營建成本暴增，最終轉嫁由全體市民埋單。

王欣儀表示，其他直轄市積極作為，與北市府形成強烈對比，桃園1月22日跨局處協調，火速釋出桃園科技工業園區6.7公頃的公有土地作為土方臨時暫置區；新北、台中除已經協調台北港與台中港緊急收容，並配合中央簡化土石方運送流程，力求最短時間內打通清運瓶頸。

北市工務局表示，以往市府各類大型公共工程土石方，以運往台北港收容為原則，約占7成以上，餘小型公共工程因需前置分類處理，運至民間土資場收容。

今年1月1日實施土石方全流向管制後，北市府各類大型公共工程，仍循往例運往台北港收容，目前運作無阻；但小型公共工程目前送土資場確有困難，今年1月22日行政院協調台北港，初步決議將由該港提供另外土地，租給雙北市府共同使用，未來小型公共工程土方也可轉進台北港收容。

土方之亂 北市公共工程延宕

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀說，大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷移工程，原訂去年12月就應...

