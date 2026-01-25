刑警：電動或油電車 較能藏於無形

便衣刑警辦案都開偵防車盼藏於無形，許多刑警說，心目中最佳的偵防車希望是油電或電動車，比較安靜，在寂靜處埋伏時可幫上大忙，另外配備也希望能有衛星導航精準定位，還有高畫質行車紀錄器能邊開車、邊蒐證等，不會落後被監控對象太多。

資深刑警表示，過去北市的偵防車，曾配備過賓士300、BMW525、道奇、千里馬、雪佛蘭、Alfa Romeo等名車，但是也曾採購過一些在業界賣相不好、銷售差和性能配備陽春的車款當偵防車，就連開去外縣市辦案，還被人識破，笑說「你是警察齁？」

即便警政署如今提供多款式車輛給地方警察機關選購，但如今北市刑事人員卻幾乎是使用一款休旅車，有員警指出，一次因為開這輛車被犯嫌察覺，事後逮到人，犯嫌也說看到這種車，大概就知道警察在附近。

也有員警強調，偵防車不是能開就行，車子的性能很重要，如果要飛車追逐，性能差對方的車太多，一定被「海放」，且飛車追逐時，可能會不慎擦撞，車子剛性也不能太差。

員警建議，警方要大量採購不同種類的車，單位也可互換車，避免被識破；為防止身分被識破，也有刑警會在偵防車上「偽裝」，故意裝酷炫裝飾，例如最近流行的LED「惡魔之眼」，看起來完全不像警察開的車。