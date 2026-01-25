6成同款 北市偵防車一眼被識破

快訊

聯合報／ 記者林佳彣王長鼎／連線報導
納智捷公司曾捐兩部S5 GT225予新北市警局，作為警用偵防車。本報資料照片
北市警局偵防車近6成都是同款車，不少刑警指出，辦案時往往一眼就被識破，不是罪犯高明而是「太好認」，加上有的累犯還會記警車車號。議員憂心會增加偵查曝光的風險。警局回應，今年起提供10種偵防車款供單位選購，也可自由選擇車色，滿足外勤需求。

員警跟監、埋伏、拘提犯罪嫌疑人時，偵防車常須「藏於無形」。但北市警局統計，刑大與14分局偵防車共249輛，A廠甲款車占58.63%，大同分局11輛中就有8輛，第二名士林分局也超過7成。

另外，因常整批採購，車牌號碼開頭英文字母幾乎一樣，新北多年前車牌都是YL開頭，或被有心人抄錄。北市也有偵查佐無奈說，很多不良分子都知道刑警用車，辦案須用不同車款勘查，但使用的車輛號碼被公布在官網，不但常導致行動失敗，更可能暴露在風險中。

北市議員黃瀞瑩說，去年底屏東嫌犯拒捕衝撞偵防車釀警傷，刑警辦案出生入死，完善裝備更重要，但如今員警怕偵防車被認出，有時辦案還得租車或以私車替代，本末倒置，警局車款應更多元。

北市警局後勤科長林崇志表示，去年之前提供1款廂型車、1款轎車擇一使用，因基層反映，今年起提供10款供選購，並自由選擇車色；偵防車將申辦隨機車牌、臨時保密車牌、不定時更換車牌等，降低暴露風險。

新北市警局表示，前年底起，已提供轎式、廂式及休旅式等10款各單位選購，相關車款車色均由各單位挑選；未來會視實際需求適時變更車牌或車身顏色，保持隱匿性，也會持續蒐集彙整第一線執勤員警意見，滾動調整。

