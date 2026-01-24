新北16.5%車輛屆滿汰換年限 靈鷲山捐贈貢寮區價值266萬清潔車

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
靈鷲山慈善基金會今天捐贈新北市環保局1輛價值266萬元的6立方公尺密封壓縮式垃圾車。圖／環保局提供
靈鷲山慈善基金會今天捐贈新北市環保局1輛價值266萬元的6立方公尺密封壓縮式垃圾車，投入貢寮區清潔隊協助強化收運作業量能，是貢寮區清潔隊獲贈的第一輛清潔車。副市長劉和然感謝基金會長期關懷社會、投入公共事務。

捐贈儀式於靈鷲山聖山寺舉行，靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、靈鷲山全國護法委員代表暨新科委員的家屬、法師等約500人，環保局長程大維、貢寮區長柯建輝、貢寮區里長聯誼會會長黃朝銘等人參加。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師表示，希望透過捐贈為清潔隊提供實質後盾，並期盼藉此跨界合作，邀集更多夥伴共同投入環境關懷行列。

劉和然指出，靈鷲山佛教教團多年累積的十方善緣與慈悲願力，秉持「用關心、愛心、慈悲心來服務社會」理念，長期結合專業組織與社會資源，建立透明、責信與制度化的公益合作平台。

環保局指出，新北市共有872輛垃圾車及1265輛資源回收車，隨著人口成長與都市發展，清潔隊作業負荷日益加重，市府今年度編列約4.7億元購置134輛清潔車輛及機具，並分年增加清潔隊人力及汰換。目前仍有約16.5%車輛屆滿汰換年限，靈鷲山慈善基金會此次捐贈有助於加速設備更新，更加速提升清運效能。

貢寮 環保局長

