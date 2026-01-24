北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

台北捷運昨公布日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。對此，北市港湖議員擬參選人、台灣基進北市黨部主委吳欣岱指出，「昨天禁防毒面具，今天禁行動電源」蔣萬安是「先禁城市」市長，是真的換來了市民的安心，還是只是增加不便？

吳欣岱表示，北捷因為日前行動電源事故，立刻祭出「禁用行動電源」的新規；再加上去年底事件後，北捷要求乘客「不得無正當理由配戴防毒面具、頭盔」。這些做法都打著「公共安全」的名號，但坦白說，看起來更像是一種治標不治本的勞師動眾。

她說，短期內，或許製造了「有在管、有在做事」的安心感；長期看，卻讓人質疑，這到底是在解決問題，還是只是表面功夫？但表面安全，真的比較安全嗎？密集推出禁令，第一時間讓人覺得放心；可仔細一想，禁用行動電源、防毒面具，真的能防止真正的風險嗎？還是只讓我們「看起來很安全」，卻沒有處理事故發生的根本原因？

吳欣岱指出，事實上，真正想犯罪的人，不會被禁令擋下；被影響的，永遠是每天通勤、正常生活的一般市民。

她就問一句，當初的加害者，是一開始就戴著防毒面具進車廂的嗎？禁令把不便與風險轉嫁給市民，市府與北捷卻能用「我已經禁止了」來自保、減壓，這公平嗎？

另外，吳欣岱也指出，標準模糊，誰來承擔後果？「無正當理由不得配戴」這種模糊條文，最後只會讓第一線站務人員執勤的壓力變大。誰算合理？誰不算？Cosplay、運動裝備、宗教或心理健康需求，會不會被刁難？結果是真正想隱藏的人更容易「看起來正常」，反而是守法市民與基層人員陷入尷尬與衝突。

吳欣岱也提出五個務實方向：

一、設置「安全充電區」強化車站既有充電區，只允許通過國家安全標準認證的行動電源使用；重點是把關品質，而非全面禁止。 二、站務教育同步上路，每半年進行異常行為實戰演練，讓第一線人員依「行為」而非「外表」判斷。 三、標準明確、公開透明，制定站務裁量細則，清楚列出醫療、宗教、工作、活動等豁免情形，並設立即時申訴機制，保障市民權益。 四、緊急應變與設備升級，車廂與月台完善滅火設備，包含鋰電池專用工具，並定期、公開辦理演練，邀市民參與。 五、心理衛生與社會支持對反覆出現異常行為的旅客，結合社工與心理專業介入，而不是一紙禁令了事。