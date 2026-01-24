快訊

全美急凍！嚴陣以待強烈冬季風暴「凍雨來襲」體感溫度恐達零下45度

蔡尚樺主持仁寶尾牙慘摔 蕭煌奇「過肩摔」救援、阿Ken私下暖舉曝光

高層動盪！中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立 涉嚴重違紀違法被查

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北捷運昨公布日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。對此，北市港湖議員擬參選人、台灣基進北市黨部主委吳欣岱指出，「昨天禁防毒面具，今天禁行動電源」蔣萬安是「先禁城市」市長，是真的換來了市民的安心，還是只是增加不便？

吳欣岱表示，北捷因為日前行動電源事故，立刻祭出「禁用行動電源」的新規；再加上去年底事件後，北捷要求乘客「不得無正當理由配戴防毒面具、頭盔」。這些做法都打著「公共安全」的名號，但坦白說，看起來更像是一種治標不治本的勞師動眾。

她說，短期內，或許製造了「有在管、有在做事」的安心感；長期看，卻讓人質疑，這到底是在解決問題，還是只是表面功夫？但表面安全，真的比較安全嗎？密集推出禁令，第一時間讓人覺得放心；可仔細一想，禁用行動電源、防毒面具，真的能防止真正的風險嗎？還是只讓我們「看起來很安全」，卻沒有處理事故發生的根本原因？

吳欣岱指出，事實上，真正想犯罪的人，不會被禁令擋下；被影響的，永遠是每天通勤、正常生活的一般市民。

她就問一句，當初的加害者，是一開始就戴著防毒面具進車廂的嗎？禁令把不便與風險轉嫁給市民，市府與北捷卻能用「我已經禁止了」來自保、減壓，這公平嗎？

另外，吳欣岱也指出，標準模糊，誰來承擔後果？「無正當理由不得配戴」這種模糊條文，最後只會讓第一線站務人員執勤的壓力變大。誰算合理？誰不算？Cosplay、運動裝備、宗教或心理健康需求，會不會被刁難？結果是真正想隱藏的人更容易「看起來正常」，反而是守法市民與基層人員陷入尷尬與衝突。

吳欣岱也提出五個務實方向：

一、設置「安全充電區」強化車站既有充電區，只允許通過國家安全標準認證的行動電源使用；重點是把關品質，而非全面禁止。

二、站務教育同步上路，每半年進行異常行為實戰演練，讓第一線人員依「行為」而非「外表」判斷。

三、標準明確、公開透明，制定站務裁量細則，清楚列出醫療、宗教、工作、活動等豁免情形，並設立即時申訴機制，保障市民權益。

四、緊急應變與設備升級，車廂與月台完善滅火設備，包含鋰電池專用工具，並定期、公開辦理演練，邀市民參與。

五、心理衛生與社會支持對反覆出現異常行為的旅客，結合社工與心理專業介入，而不是一紙禁令了事。

北市港湖議員擬參選人、台灣基進北市黨部主委吳欣岱。圖／取自吳欣岱臉書
北市港湖議員擬參選人、台灣基進北市黨部主委吳欣岱。圖／取自吳欣岱臉書

台北捷運 吳欣岱 蔣萬安 行動電源

延伸閱讀

蔣萬安、柯文哲誰是最強母雞？松信區藍白新人曝心聲

為台南市長選舉加持！謝龍介推出與韓國瑜、蔣萬安聯名春聯

師大路變美了！里長建言 蔣萬安納入「文化小旅行」來這不只是逛夜市

TPASS等718億新興計畫仍可能被刪？蔣萬安：政院應坐下來和立院溝通

相關新聞

北捷禁防毒面具、行動電源 吳欣岱酸蔣萬安「先禁城市」市長

台北捷運昨公布日後加強宣導進站不要使用行動電源，若自燃等意外釀成列車停駛等狀況，會依情況求償。對此，北市港湖議員擬參選人...

路名標誌亮起來！林口深夜開車常見濃霧 交通局重要幹道改LED

新北林口區受地形及氣候影響，清晨及深夜常出現濃霧，影響行車視線與用路安全，新北市交通局優先完成林口區文化一路及重要聯外道...

人道主義建築師坂茂的阪神紙教堂 矗立南投

坂茂建築師是結合建築與社會責任的國際級建築師，在重大震災及難民營現場，常見他投身為災民、難民組建臨時住所，他的人道主義與...

普利茲克獎大師坂茂 受邀為北市設計公廁

大安森林公園之友基金會昨天宣布，已邀請榮獲普利茲克建築獎的日本建築師坂茂來台北，為公園下一座改建廁所操刀設計，帶動台灣的...

新北行動治理座談 泰山接雙軌、林口拚社福

新北市長侯友宜昨率市府團隊至泰山及林口舉辦行動治理座談時表示，隨「泰板輕軌」與「五泰輕軌」規畫，泰山將成新的交通中心點。...

改造完人行道 北市師大路轉攻文創

台北市師大商圈師大路人行道改造完成，成北市「人本交通」重要政績，但里長向台北市長蔣萬安反映，硬體設施完善，但缺乏軟體層面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。